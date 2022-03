Loạt người chơi thắng quà 50 triệu đồng trong gala sinh nhật Lazada

Tối 28/3, khán giả có dịp thưởng thức màn trình diễn mãn nhãn, hồi hộp chờ đợi chủ nhân của các giải thưởng giá trị trong gala “Quà to thế kỷ” mừng sinh nhật Lazada.

Trong lễ hội mua sắm “Sinh nhật thế kỷ” nhân dịp Lazada tròn 10 tuổi, người dùng có cơ hội tận hưởng loạt deal “xịn”, trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí thú vị và hòa mình vào đại tiệc âm nhạc hoành tráng ứng dụng công nghệ AR. Đặc biệt, gala livestream trao giải “Quà to thế kỷ” diễn ra vào các đêm 27,28 và 29/3 trên ứng dụng Lazada xướng tên những chủ nhân của các giải thưởng có tổng giá trị 10 tỷ đồng khiến người theo dõi đứng ngồi không yên.

Những phần quà hấp dẫn tạo sức hút cho chương trình gồm một giải đặc biệt là xe hơi Mazda; 12 giải nhất mỗi ngày là combo quà tặng trị giá 50 triệu đồng từ thương hiệu Samsung và Tefal; 24 giải nhì là combo quà tặng trên 10 triệu đồng đến từ các thương hiệu Dyson, SkinCeuticals, M.A.C, Estée Lauder, Vichy, La Roche-Posay. Ngoài ra, chương trình còn có loạt giải ba gồm sản phẩm đến từ iBasic và 20Again, voucher mua sắm, áo thun, sản phẩm giới hạn thuộc phiên bản 10 năm của Lazada.

Đêm gala trao giải “Quà to thế kỷ” tối 28/3 tiếp tục trở thành một trong những sự kiện đáng chờ đón nhất.

Sau đêm gala đầu vào 27/3 với loạt kết quả quay số hấp dẫn, khán giả không khỏi hồi hộp chờ đợi đến gala thứ 2 vào tối 28/3. Không nằm ngoài dự đoán, tối 28/3, người chơi đã trải qua những giây phút từ hồi hộp đến vỡ òa trong lúc chờ kết quả quay số tìm ra chủ nhân các giải nhất, nhì, ba. Không khí trước màn hình ngày càng nóng, người tham gia liên tục gửi bình luận tương tác khi các thành viên nhóm nhạc Uni5 gọi tên những người đầu tiên nhận 5 phần quà của Tefal.

Phạm Mỹ Hạnh, một trong 12 người chơi may mắn trúng giải nhất, không giấu nổi nụ cười vui mừng khi bất ngờ trúng bộ quà tặng trị giá 50 triệu đồng từ thương hiệu nổi tiếng Tefal trong dịp sinh nhật lần thứ 10 của Lazada. Trước đây, chị thường xuyên mua sắm trên sàn, từ đồ gia dụng đến đồ ăn vặt, quần áo. Trong dịp “Sinh nhật thế kỷ” lần này, khách hàng trung thành như Hạnh cũng không bỏ qua cơ hội tương tác, nhận nhiều ưu đãi lớn và tiết kiệm ngân sách.

“Tôi hy vọng những món quà chất lượng từ Tefal giúp ích nhiều cho công việc bếp núc của mẹ. Đặc biệt, nếu bộ quà tặng lần này có món đồ tôi đang định sắm cho gia đình thì càng tuyệt vời”, Mỹ Hạnh hào hứng.

Phạm Mỹ Hạnh là chủ nhân của bộ quà Tefal trị giá 50 triệu đồng trong đêm gala trao giải 28/3 mừng sinh nhật Lazada. Ảnh chụp từ màn hình ứng dụng.

Sau khi những chủ nhân bộ quà Tefal lộ diện, người chơi có thêm động lực chờ đợi phần quà Samsung về với mình. Nhóm nhạc Uni5 tiếp tục sứ mệnh quan trọng là thực hiện quay số. Các thành viên bày tỏ sự hồi hộp không kém khi được giao trọng trách này.

Người trúng tiếp theo lập tức được chương trình nối máy. Chị Phương (TP.HCM) hào hứng khi trúng bộ quà tặng Samsung trị giá 50 triệu đồng gồm smartphone, đồng hồ thông minh, tai nghe Bluetooth… “Quà tặng từ Lazada cho tôi cơ hội đổi chiếc điện thoại cũ đã dùng hơn 3 năm. Tôi chờ đón từng ngày để nhận bộ quà công nghệ này”, chị Phương chia sẻ.

Là người mẹ trẻ, chị cho biết đặt gần như mọi món hàng trên Lazada cho gia đình nhỏ cũng như bố mẹ bởi tính tiện lợi, cũng như hỗ trợ giao hàng nhanh. Đợt này, chị chốt hơn 10 đơn hàng nội thất, đồ trang trí vào buổi sáng và được giao ngay buổi chiều hôm đó. Cũng nhờ thường xuyên mua sắm trên sàn, chị nhận lại nhiều may mắn với quà tặng bất ngờ, giá trị.

Người trúng bộ giải thưởng Samsung là khách hàng thân thiết của Lazada. Ảnh chụp từ màn hình ứng dụng.

Song song giây phút hồi hộp chờ người trúng giải lộ diện, Lazada khuấy động không khí chương trình bằng màn trình diễn của nhiều gương mặt được giới trẻ yêu thích. Mở đầu, Chu Chu gửi tặng người hâm mộ ba ca khúc Anh đã ngủ chưa, Em nói anh nghe nè, Đời đẩy em đưa. Ca từ dễ thương, giai điệu nhẹ nhàng của bài hát thổi làn gió mới cho chương trình.

Vẫn hình ảnh trẻ trung, Yuno Bigboi truyền năng lượng tích cực, “đốt cháy” sân khấu với Rolling out of town, Night flight, Whenever you are. Cuối cùng, Uni5 thay lời tạm biệt khán giả bằng Unimotion, Kẻ cắp trái tim và Bella Ciao.

Màn trình diễn mãn nhãn trên sân khấu hoành tráng mừng sinh nhật Lazada trong đêm gala trao giải “Quà to thế kỷ” đêm 28/3 livestream trên ứng dụng Lazada.

Dù đêm gala trao giải 28/3 đã khép lại, Lazada vẫn biết làm hài lòng người dùng bằng việc tiếp tục mang đến những màn trình diễn sôi động, nhiều phần quà tặng hấp dẫn và voucher giá trị. Cụ thể, gala trao giải “Quà to thế kỷ” diễn ra vào lúc 19h ngày 29/3 tại kênh LazLive trên ứng dụng Lazada hứa hẹn đáng mong chờ nhất khi công bố chủ nhân của giải đặc biệt - ôtô Mazda trong tiệc “sinh nhật thế kỷ”.

Không chỉ có “xế” sang, đêm gala trao giải 29/3 tiếp tục tìm ra 12 người chơi may mắn thắng giải nhất trị giá 50 triệu đồng, 24 người chơi thắng giải nhì trị giá 10 triệu đồng và hàng nghìn giải ba hấp dẫn. Ngoài ra, loạt nghệ sĩ được yêu thích hiện nay như Issac, Dalab, Cara… hứa hẹn làm không khí chương trình thêm “bùng nổ”.

Nhiều bất ngờ chờ đón khán giả ở đêm gala trao giải "Quà to thế kỷ" 29/3.

Đặc biệt, fan Lazada có thể săn thêm quà tặng, voucher bằng cách lướt ứng dụng lúc 12h-13h ngày 29/3. “Cơn mưa quà to thế kỷ” đến 10 tỷ đồng , tỷ lệ trúng 100%, lớn nhất là bộ quà tặng 10 triệu đồng xuất hiện tại trang chủ ứng dụng.