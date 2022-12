Loạt nghệ sĩ chấm dứt hợp đồng với YG

Kang Dong Won, nhóm nhạc iKon xác nhận rời YG Entertainment. BlackPink có thể cũng kết thúc hợp đồng với công ty này.

Kang Dong Won không gia hạn hợp đồng với YG.

Ngày 30/12, tờ Iplus đưa tin nam diễn viên Kang Dong Won rời YG Entertainment. Cùng ngày, công ty giải trí YG Entertainment xác nhận tất cả thành viên của nhóm nhạc iKON rời đi sau nhiều năm gắn bó.

Liên tiếp nghệ sĩ thông báo chia tay YG khiến người hâm mộ lo lắng cho tương lai của công ty giải trí hàng đầu này. Ít ngày trước, Daesung (thành viên nhóm Big Bang) xác nhận kết thúc hợp đồng với YG, trong khi Taeyang chuyển sang công ty con The Black Label. G-Dragon đang thảo luận về hợp đồng.

Tuy nhiên, sóng gió của YG Entertainment có thể chưa dừng ở đó. Lý do là tờ Herald đưa tin sáng 30/12 các thành viên BlackPink cũng có thể rời công ty và chuyển sang hãng thu âm The Black Label. Phản hồi thông tin trên, YG cho biết hợp đồng của các thành viên BlackPink với công ty vẫn còn hiệu lực. Do đó, họ chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác về tương lai của BlackPink.

Nhóm nhạc iKON.

Tờ Star News nhận định YG đang gặp khó khăn trước thềm năm mới 2023. Trạng thái này khác hẳn diện mạo của một công ty giải trí hàng đầu mà YG từng có. Star News nhận định ngoài việc các nghệ sĩ lần lượt rời đi, cuộc chiến pháp lý của cựu CEO Yang Hyun Suk cũng ảnh hưởng tới công ty.

YG do Yang Hyun Suk thành lập, là một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Đây là công ty đứng sau thành công của nhiều nhóm nhạc như Big Bang, 2NE1, BlackPink, WINNER, iKON… Ngoài các ca sĩ, nhóm nhạc thần tượng, YG còn quản lý nhiều diễn viên như Choi Ji Woo, Cha Seung Won, Yoo Seung Ho. Tuy nhiên, công ty cũng vướng nhiều bê bối, đỉnh điểm là vụ việc của Seungri (cựu thành viên nhóm Big Bang) hay CEO Yang Hyun Suk.