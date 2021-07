Loạt MV nhạc Việt 'không cánh mà bay'

Nhiều MV, video cover của Sơn Tùng, K-ICM hay Emily biến mất. Người trong cuộc từ chối giải thích lý do.

2021 là năm thị trường âm nhạc Việt ảm đạm vì dịch bệnh kéo dài, ít sản phẩm chất lượng được phát hành kể từ đầu năm bởi giới nghệ sĩ tạm gác các dự án lớn để giảm thiểu tối đa hậu quả của Covid-19. Đặc biệt, 2021 cũng là năm hàng loạt MV và video cover bất ngờ biến mất mà đến giờ khán giả vẫn chưa có lời giải đáp về lý do thực sự.

Những MV “không cánh mà bay”

Đầu tiên trong số những MV biến mất ở Vpop 2021 phải kể đến Chúng ta của hiện tại vào tháng 2. Đây là MV được Sơn Tùng đầu tư dạng drama với độ dài gần 15 phút. Trong khi khán giả xôn xao đồn đoán lý do, Sơn Tùng suốt thời gian qua lại giữ im lặng.

MV của BigDaddy và Emily không còn trên YouTube. Ảnh: NVCC.

Theo khán giả, lý do khiến Chúng ta của hiện tại bị khóa là bản quyền. Cụ thể, giai điệu bài hát giống video Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" đăng trên kênh GC từ tháng 9/2020. Khi đó, GC cũng cho biết đã làm việc với Sơn Tùng để giải quyết vấn đề. Một ngày sau, Chúng ta của hiện tại xuất hiện trở lại.

Chỉ nửa tháng sau, MV khác của Sơn Tùng rơi vào tình huống tương tự. Đây là MV nổi tiếng nhất, làm nên tên tuổi của Sơn Tùng - Em của ngày hôm qua. Đáng nói, Em của ngày hôm qua hoàn toàn mất tích từ đầu tháng 3 thay vì may mắn được xuất hiện trở lại như Chúng ta của hiện tại. Phóng viên Zing liên hệ với đại diện đơn vị quản lý kênh YouTube của Sơn Tùng nhưng người này nhiều lần từ chối đưa ra câu trả lời.

Giống Sơn Tùng, BigDaddy và Emily hoàn toàn giữ im lặng về lý do ẩn MV Mẩy thật mẩy và Hâm nóng bất chấp những tranh cãi của công chúng. Hai MV này đều được phát hành vào giữa tháng 5 và cùng biến mất sau đó khoảng 10 ngày. Kể từ đó đến nay, 2 MV vẫn chưa xuất hiện trở lại.

Khi mới ra mắt, MV Mẩy thật mẩy và Hâm nóng vướng tranh cãi vì nội dung, hình ảnh được cho là quá sexy, nhạy cảm. MV Hâm nóng thậm chí tràn ngập những hình ảnh gợi cảm quá mức và nhiều chi tiết ẩn dụ. Ở phần giới thiệu của cả 2 MV, ê-kíp thông báo: "MV thích hợp cho người trưởng thành". Công chúng cho rằng chính vì nội dung phản cảm nên MV biến mất.

Sự biến mất của loạt MV kể trên đến nay vẫn là bí ẩn với khán giả Việt. K-ICM là nghệ sĩ duy nhất lên tiếng giải đáp cho việc ẩn sản phẩm giữa hàng loạt MV bị biến mất ở Vpop 2021. Ngày 11/7, khán giả phát hiện MV Cần một lý do được chuyển sang chế độ riêng tư. Đây là MV có lượt dislike (không thích) lớn nhất Vpop (1,4 triệu) và ra mắt đầu năm 2020.

K-ICM ẩn MV Cần một lý do. Ảnh: NVCC.

Cụ thể, nhà sản xuất giải thích: “Tôi làm MV hiếm khi nhận tài trợ, đều tự chi tiền, trước là để thỏa mãn đam mê âm nhạc, sau là khán giả yêu mến tôi thưởng thức. Âm nhạc của tôi không bị ràng buộc nên tôi có quyền ẩn, xóa hay giữ những sản phẩm làm ra, khán giả của mình đã thưởng thức rồi".

“Tôi không ngại đối diện và thừa nhận việc bị ghét bỏ khi đó là tổn thương rất lớn với mình ở tuổi 20. Tôi của hiện tại trưởng thành và mạnh mẽ hơn để không còn bối rối, băn khoăn khi nhìn lại. Nhưng đó vẫn là ký ức buồn với tôi và những người thương tôi", anh nói thêm với Zing.

Bản cover của Văn Mai Hương biến mất sau khi gây tranh cãi

Sáng 8/6, bản mashup Always Remember Us This Way/ Ngày chưa giông bão của Văn Mai Hương và Hòa Minzy tại chương trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân biến mất trên một số nền tảng âm nhạc.

Video biến mất vì bản quyền?. Đó là câu hỏi truyền thông, công chúng đặt ra hơn một tháng qua nhưng những người trong cuộc như Văn Mai Hương, ê-kíp sản xuất Xuân hạ thu hông chưa đưa ra câu trả lời.

Trước đó, Văn Mai Hương bị fan Lady Gaga tại Việt Nam chỉ trích vì hát ca khúc Always Remember Us This Way ở nhiều sân khấu, chương trình khác nhau, bao gồm đêm nhạc bán vé và video cover phát hành trên kênh cá nhân. Họ cho rằng hành động của nữ ca sĩ sinh năm 1994 khiến khán giả nhầm tưởng cô mới là chủ nhân ca khúc thay vì Lady Gaga.

Văn Mai Hương bị chỉ trích vì hát Always Remember Us This Way quá nhiều.

Bất bình thay cho thần tượng, fan của Lady Gaga thậm chí gửi mail tới Universal Music Vietnam để yêu cầu lời giải thích. Văn Mai Hương cho biết trước khi hát Always Remember Us This Way, cô đã xin được cấp phép biểu diễn và trả tiền cho cục bản quyền tác giả. Tuy nhiên, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết Văn Mai Hương mới xin cấp phép biểu diễn còn quyền sao chép và phát hành cần xem xét lại.

Khi tranh cãi nổ ra, phóng viên Zing liên hệ với Universal Music Vietnam - trực thuộc Univeral Music Group, chịu trách nhiệm về bản ghi âm của Always Remember Us This Way - nhưng đơn vị này cho biết chưa thể đưa ra thông báo chính thức.

“Vấn đề bản quyền âm nhạc và các quyền liên quan (quyền tác giả, quyền hát cover) được chịu trách nhiệm bởi Universal Music Publishing. Sau khi nhận được thông tin, Universal Music Publishing đã liên hệ và làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan tại Việt Nam, bao gồm phía Văn Mai Hương”, đại diện phản hồi.