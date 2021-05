Loạt MV hút giới trẻ được quay ở đâu?

Việt Nam sở hữu nhiều địa điểm là bối cảnh quen thuộc xuất hiện trong loạt MV đình đám của sao Việt.

Trải dài từ Bắc vào Nam, đất nước hình chữ S sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, là nguồn cảm hứng bất tận cho các tác phẩm nghệ thuật, trong đó có những MV triệu view. Các MV được giới trẻ yêu thích hiện nay đa phần được quay ở những điểm du lịch nổi tiếng như Ninh Bình, Huế, Đà Lạt...

TP.HCM

Sài thành hối hả, tấp nập, có đôi lúc bình yên, lãng mạn, tất cả được tái hiện qua những MV được lòng giới trẻ.

Trong MV Sài Gòn đau lòng quá của Hoàng Duyên, bạn có thể bắt gặp những biểu tượng quen thuộc của TP.HCM như nhà thờ Đức Bà, cầu Mống. Từng khung hình ghi lại những kỷ niệm khó quên của cặp đôi yêu nhau tại mảnh đất Sài thành.

Đó là cùng nhau dạo chơi ở khu nhà thờ Đức Bà vào ban ngày, chạy xe máy ngắm Sài thành về đêm, ngồi bệt trên cầu Mống gặm bánh mì, trải nghiệm trên xe buýt 2 tầng dạo quanh thành phố...

"Thành phố không ngủ" là bối cảnh của nhiều phim ngắn, MV tình yêu. Ảnh chụp màn hình MV.

Ngoài giai điệu bắt tai, khung cảnh ma mị trong MV Bùa yêu của ca sĩ Bích Phương cũng lôi cuốn khán giả không kém. Những khung hình nghệ thuật được ghi lại ở bảo tàng mỹ thuật TP.HCM. Hành lang, khung cửa sổ hay mái vòm tại đây mang đậm hơi thở phương Tây, giúp du khách dễ dàng lưu lại những album ảnh vintage.

Cảnh quay đầy ma mị trong Bùa yêu. Ảnh chụp màn hình MV.

Đà Lạt

Với khung cảnh thiên nhiên lãng mạn phảng phất nét buồn, Đà Lạt (Lâm Đồng) xuất hiện trong phần lớn các MV tình ca.

Amee đã lựa chọn Đà Lạt làm bối cảnh thực hiện MV đầu tay Anh nhà ở đâu thế?. Trong MV, thành phố ngàn hoa hiện lên tình và thơ với nắng vàng, cỏ xanh, cánh đồng lavender lãng mạn, con đường quanh co dẫn về những ngôi nhà gỗ trên đồi... Dalat Wonder Resort, Dalat Palace, thung lũng tình yêu và Lavenderdalat Gardens là những địa điểm góp mặt trong MV này.

Vườn hoa lavender trong MV Anh nhà ở đâu thế. Ảnh chụp màn hình MV.

Khung cảnh thơ mộng, thoáng buồn của phố núi được tái hiện trong MV Em không là duy nhất của Tóc Tiên. Những giai điệu nhẹ nhàng, bâng khuâng kết hợp với khung hình "so deep" tại homestay ở Đà Lạt. Ngoài ra, hình ảnh cô gái lạc lõng, bước đi vô định trên một ngọn đồi cũng gây ấn tượng không kém.

Hình ảnh đồi thông tại thung lũng vàng cũng từng xuất hiện trong MV Người lạ ơi của Karik. Khung cảnh rừng núi trùng điệp hiện lên trong MV như khắc họa tâm trạng bâng khuâng, cô đơn của nhân vật trong bài hát. Đồi thông hùng vĩ, khu nhà kính xếp tầng lớp là hình ảnh đặc trưng của Đà Lạt được bắt gặp trong MV.

Khung cảnh lãng đãng ở "thành phố buồn" thích hợp với những bản tình ca. Ảnh chụp màn hình MV.

MV Mơ của Vũ Cát Tường gây ấn tượng với hình ảnh đồi hoa hướng dương rực rỡ, những người trẻ nắm tay nhau khám phá mọi cung đường ở thành phố ngàn hoa... Những chuyến đi thanh xuân trong MV truyền cảm hứng cho người trẻ đam mê xê dịch.

Dalat Milk Farm và Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa chính là 2 địa điểm nổi tiếng của Đà Lạt xuất hiện trong MV Chạm đáy nỗi đau của Erik. Cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ, con đường đất, những hàng cây xanh nắng chiếu lấp lánh... là khung cảnh phố núi đặc trưng xuất hiện trong MV này.

Huế

Với vẻ đẹp ngược dòng thời gian, thành phố di sản góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh, MV của các nghệ sĩ Việt. Lấy cảm hứng từ chuyện tình của Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại, MV Không thể cùng nhau suốt kiếp (Hòa Minzy) chọn Huế, vùng đất gắn liền với nhiều di tích lịch sử làm bối cảnh chính.

Mở đầu MV là cảnh quay nữ ca sĩ 9X hoá thân thành Nam Phương hoàng hậu đi thuyền trên Hồ Truồi. Với khung cảnh bình yên, thiên nhiên trong lành, nơi đây được mệnh danh "Tuyệt tình cốc giữa lòng xứ Huế".

Xứ Huế đầy chất thơ trong MV cổ trang. Ảnh chụp màn hình MV.

Trường Lang là điểm check-in quen thuộc của du khách mỗi khi tham quan Đại Nội Huế. Đây cũng là địa điểm xuất hiện trong MV của Hòa Minzy. Hành lang dài với những cánh cửa sơn đỏ, chạm trổ tinh xảo, mang đậm nét cổ kính và nguy nga của kiến trúc cung đình xưa.

Nằm bên bờ sông An Cựu, cung An Định gắn liền với cuộc sống của Nam Phương Hoàng hậu, cũng là bối cảnh của MV này. Các phân cảnh trong MV chủ yếu quay tại lầu Khải Tường - 1 trong 3 công trình còn giữ được khá nguyên vẹn kiến trúc cung An Định.

Ninh Bình

Ca sĩ trẻ Hoàng Duyên "chào sân" Vpop bằng MV đầu tay Chàng trai sơmi hồng. Nữ ca sĩ chọn khu danh thắng Ninh Bình, nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên tại Việt Nam làm bối cảnh cho MV.

Những câu ca dao, tục ngữ quen thuộc trong văn hóa Việt được lồng ghép trong MV như “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua” hay “Một chờ, hai đợi, ba trông, bốn thương, năm nhớ, bảy tám chín mong, mười tìm”. Bối cảnh vùng đất cố đô kết hợp với lời bài hát tạo âm hưởng dân gian nhẹ nhàng.

Khung cảnh đậm chất làng quê Việt trong MV của Hoàng Duyên. Ảnh chụp màn hình MV.

Hang Múa được mệnh danh "nàng thơ của Tam Cốc" hay "Vạn lý trường thành Việt Nam" là địa điểm ấn tượng trong MV Bánh trôi nước của Hoàng Thùy Linh. Thiên nhiên hùng vĩ kết hợp với ca từ thuần Việt tạo thành câu chuyện âm nhạc giàu cảm xúc về thân phận "bảy nổi ba chìm" của người phụ nữ xưa.