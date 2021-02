Loạt món bánh hút thực khách ở Vũng Tàu

2. Món bánh khọt có màu đen được làm từ nguyên liệu nào? Tinh than tre

Bột cacao

Bột lá cẩm Bánh khọt than tre cũng có hương vị và lớp nhân giống với bánh khọt thường. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là vỏ bánh được nhuộm màu đen bằng tinh than tre. Nguyên liệu này giúp lớp vỏ bánh nở xốp, nhẹ và mềm hơn, vừa ngon, tốt cho sức khỏe, vừa độc đáo và kích thích vị giác người ăn. Tiệm trên đường Hoàng Hoa Thám thu hút thực khách với món bánh khọt than tre lạ mắt, lạ miệng này ngay khi vừa ra mắt. Ảnh: Diệp Trà.