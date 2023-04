Loạt MC bị cấm sóng vì bê bối đời tư, ăn mặc quá sexy

Gần đây, Ủy ban Tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc đã ra quyết định cấm sóng nữ MC Yun Nan Hee. Nguyên nhân là cô đã có phát ngôn xúc phạm nữ nghệ sĩ hài Park Ji Sun - người đã cùng mẹ tự tử vào năm 2020 sau thời gian dài chống chọi với bệnh da mạn tính.

Trước khi quyết định cấm sóng vô thời hạn được đưa ra, Yun Nan Hee đã lên tiếng xin lỗi nữ đồng nghiệp quá cố và khán giả vì phát ngôn thiếu cẩn trọng của mình.

Trước Yun Nan Hee, một nữ MC Hàn Quốc khác là Jeong Yoon Jung cũng bị cấm sóng vô thời hạn. Trong chương trình ghi hình trực tiếp do Hyundai Home Shopping phát sóng, Jeong Yoon Jung đã chửi thề. Mặc dù bị khán giả phản ứng nhưng Jeong Yoon Jung không tỏ ra hối lỗi mà còn cho rằng đấy chỉ là “một trò đùa giải trí”.

Tại Trung Quốc, nhiều MC nổi tiếng cũng có kết cục tương tự vì vướng bê bối đời tư. Năm ngoái, MC Vương Băng Băng bị Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đình chỉ công việc sau lùm xùm tình ái với vận động viên bơi lội Từ Gia Dư. Cô bị tố là kẻ thứ 3 chen chân vào mối quan hệ của Từ Gia Dư và bạn gái cũ.

Sự việc khiến Vương Băng Băng bị khán giả tẩy chay, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc phải ban hành lệnh cấm sóng. Trước đó, nữ MC sinh năm 1990 được nhiều người yêu thích và được mệnh danh là “tình đầu quốc dân”, “nữ MC xinh đẹp nhất”.

Đàm Hiểu Đồng từng là MC mạng kiêm streamer nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc). Với vóc dáng nóng bỏng cùng lối dẫn linh hoạt, Đàm Hiểu Đồng luôn thu hút sự chú ý của khán giả mỗi khi lên sóng.

Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1992 lại thường xuyên vướng ồn ào vì để lộ điểm nhạy cảm. Thậm chí, Đàm Hiểu Đồng từng có thời gian bị cấm sóng do ăn mặc quá gợi cảm khi làm MC mạng trên nền tảng phát trực tuyến video Twitch. Thậm chí, tài khoản Weibo cá nhân của cô cũng bị “cấm cửa”.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.