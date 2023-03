Loạt khoảnh khắc ấn tượng ở Oscar 2023

Lần đầu tiên sau 45 năm gắn bó với sự nghiệp diễn xuất, Jamie Lee Curtis sở hữu tượng vàng Oscar cho riêng mình. Vai diễn thanh tra thuế Deidre Beuaubeirdre trong Everything Everywhere All at Once giúp Curtis thắng giải Nữ phụ xuất sắc. Cuộc cạnh tranh ở hạng mục này không kém phần gay cấn khi Jamie Lee Curtis chạm mặt bạn diễn Stephanie Hsu và Hong Chau (The Whale). Ảnh: Los Angeles Times.