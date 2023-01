Loạt gói thầu khiến ông Nguyễn Quang Tuấn bị truy tố đến 20 năm tù

VKSND Tối cao cho rằng cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cùng đơn vị cung cấp vật tư y tế thông thầu 5 gói thầu và chỉ định rút gọn 4 gói thầu khác trái quy định.

Trong cáo trạng vừa ban hành, VKSND Tối cao truy tố cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và 10 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, khung hình phạt 10-20 năm tù.

Xác định ông Tuấn liên quan đến 9 gói thầu sai phạm, VKS cho rằng bị can này giữ vai trò chính, là người quyết định, chỉ đạo các bị can từng là thuộc cấp tại bệnh viện tổ chức đấu thầu trái quy định, gây thiệt hại gần 54 tỷ đồng .

Theo cáo buộc, từ năm 2015, ông Tuấn với cương vị Chủ tịch Hội đồng mua sắm đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp (trong đó có 2 Công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát) ký gửi vật tư tại bệnh viện để cơ sở này sử dụng trước. Sau đó, ông Tuấn chỉ đạo cấp dưới hợp thức, hoàn thiện thủ tục cho doanh nghiệp trúng thầu.

Giai đoạn 2015-2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu 16 gói thầu, trong đó có 5 gói thầu chuyên mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch. Do quen biết từ trước với ông Tuấn, các bị can Nguyễn Đức Đảng (Chủ tịch Công ty Hoàng Nga) và Phan Tuấn Đạt (Chủ tịch Kim Hòa Phát) đặt vấn đề đơn giá và được ông Tuấn chấp thuận cho 2 doanh nghiệp này bán vật tư y tế cho bệnh viện.

Cựu Phó giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội Hoàng Thị Ngọc Hưởng và các bị can là cựu cán bộ bệnh viện.

Sau khi ông Tuấn đồng ý cho Hoàng Nga và Kim Hòa Phát bán hàng theo giá đã thỏa thuận từ trước, nhóm thuộc cấp của ông Tuấn trong đó có cựu Phó Phòng vật tư Đoàn Trọng Bình và cựu Phó giám đốc bệnh viện Hoàng Thị Ngọc Hưởng mời Công ty AIC thẩm định giá, nhưng thẩm định theo mức giá đã được ông Tuấn phê duyệt từ trước để hợp thức hồ sơ.

Quá trình thẩm định và hoàn thiện hồ sơ đấu thầu, do đã thống nhất giá từ trước nên các thành viên Hội đồng thẩm định của bệnh viện không tổ chức họp nhưng vẫn ký biên bản đồng ý chọn Công ty AIC là đơn vị thẩm định giá. Mục đích để chỉ định thầu cho 2 doanh nghiệp bán vật tư cho bệnh viện theo mức giá đã được ông Tuấn và các bị can Đảng, Đạt thỏa thuận từ trước.

Theo VKS, với sự thống nhất giữa các bên liên quan, cuối tháng 12/2015, Công ty AIC ban hành chứng thư thẩm định giá 5 gói thầu, 807 mặt hàng với tổng trị giá gần 397 tỷ đồng . Đến ngày 7/1/2016, ông Tuấn ký quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu 5 gói thầu có tổng mức đầu tư gần 397 tỷ đồng (bằng trị giá mà chứng thư thẩm định đã ban hành).

Đầu năm 2016, Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát trúng các gói thầu theo đơn giá, chủng loại và số lượng hàng hóa đã ký gửi và được các bị can hợp thức hồ sơ từ trước. VKS đánh giá ông Tuấn và đồng phạm đã can thiệp trái quy định vào hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho bệnh viện và quỹ bảo hiểm tổng số tiền gần 23 tỷ đồng .

Ngoài những sai phạm nêu trên, VKS xác định từ tháng 4/2017 đến tháng 12/2017, bị can Nguyễn Quang Tuấn ký 4 quyết định phê duyệt chỉ định thầu rút gọn cung cấp vật tư, hóa chất. Tổng giá trị các gói thầu gần 348 tỷ đồng . Trong đó Công ty Hoàng Nga trúng 4 gói thầu, Kim Hòa Phát trúng 3 gói thầu.

Mức chênh lệch bị cáo buộc liên quan hành vi của các bị can.

Cơ quan tố tụng làm rõ trên thực tế, Bệnh viện Tim Hà Nội đã sử dụng vật tư do các doanh nghiệp trúng thầu này cung cấp trước. Còn việc chỉ định thầu là nhằm hợp thức hóa hồ sơ cho việc thanh toán tiền tạm ứng. Từ đó, 2 doanh nghiệp trúng thầu xuất hóa đơn GTGT để trừ vào một phần số lượng vật tư đã ký gửi trước theo các quyết định trúng thầu.

Theo VKS, ông Nguyễn Quang Tuấn và thuộc cấp cùng với sự giúp sức của các bị can thuộc doanh nghiệp và đơn vị thẩm định giá, đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu tại 4 gói thầu trên. Hậu quả gây thiệt hại cho bệnh viện và quỹ bảo hiểm xã hội gần 31 tỷ đồng .

Cáo trạng nêu hành vi thông thầu trong đấu thầu của ông Nguyễn Quang Tuấn và đồng phạm đã gây thiệt hại gần 54 tỷ đồng . Quá trình điều tra, ông Tuấn nộp khắc phục hơn 6,2 tỷ đồng . Các bị can khác nộp khắc phục tổng số tiền trên 15 tỷ đồng .