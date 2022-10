Loạt dự án khu vui chơi thiếu nhi tầm cỡ ở TP.HCM vẫn nằm trên giấy

Vượt quãng đường dài hơn 35 km di chuyển xuống một sở thú tại huyện Đức Hòa (Long An) với hi vọng cho con được tiếp xúc gần với các loài thú được tự do di chuyển ở khu vực bán hoang dã nhưng anh Lê Văn Rô ( ngụ Tân Bình, TP.HCM) cho biết cảm thấy hụt hẫng khi nơi đây vẫn còn thiếu nhiều loại động vật như hươu cao cổ, voi và các loài bò sát.