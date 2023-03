Loạt dự án căn hộ hạng sang cất nóc bên bờ sông Sài Gòn

Với vị trí đắt giá trong bối cảnh quỹ đất ngày càng thu hẹp ở trung tâm TP, các căn hộ tại đây có mức giá đồn đoán khoảng 10.000 USD /m2, bằng một nửa giá so với các căn hộ tại dự án cao cấp xung quanh như Grand Marina Saigon và One Central Saigon. Tuy nhiên, nhìn chung giá bán này vẫn cao hơn 20-40% so với căn hộ The Marq hay Vinhomes Golden River.