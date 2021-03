Loạt diễn viên Việt bị ghét vì đóng vai phản diện

Công chúa Disney gốc Việt mặc áo dài trên thảm đỏ

Nữ diễn viên Kelly Marie Tran mặc áo dài Việt Nam khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện trực tuyến ra mắt bộ phim hoạt hình “Raya and the Last Dragon”.