Loạt điểm đến ma mị ở Đà Lạt

6. Công trình này do kiến trúc sư nào thiết kế? Đặng Hằng Nga

Đặng Việt Nga

Đặng Thúy Nga Biệt thự nằm trong khuôn viên rộng 1.900 m2 do KTS Đặng Việt Nga thiết kế từng lọt vào top 10 công trình kỳ dị nhất do tờ People's Daily bình chọn năm 2009. Các căn phòng của "Ngôi nhà điên" chủ yếu được đặt tên theo từng loại động vật hay thực vật như phòng bầu, phòng tre, phòng chim trĩ, phòng kiến, phòng hổ, phòng gấu, phòng chuột túi, phòng đại bàng... Ảnh: Snfad_diela.