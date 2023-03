Loạt dấu chân mèo tăng giá trị cho cuốn sách cổ thế kỷ 17

Theo trang The Sydney Morning Herard, thư viện bang Victoria, Australia đã phát hiện ra một tập sách quý hiếm từ thế kỷ 17 bị phá hoại bằng nhiều vết chân mèo.

Dấu chân mèo in đầy trong cuốn sách cổ. Ảnh: Smh.

“Nạn nhân” của những chú mèo lần này là cuốn The Countess of Pembroke's Arcadia của tác giả Philip Sidney. Cho đến nay, không còn ai biết đến chủ sở hữu ban đầu của tập sách đóng bìa năm 1605 và cả động cơ chú mèo in dấu chân lên tác phẩm này. Liệu chú mèo muốn thu hút sự chú ý, hoàn toàn vô tình hay có mục tiêu ác độc nào khác?

Cuốn tiểu thuyết lãng mạn quý hiếm này đã được tặng cho thư viện bang Victoria cách đây vài năm và được đưa vào bộ sưu tập Emmerson - một trong những bộ sưu tập tác phẩm văn học tiếng Anh quý hiếm lớn nhất thế giới.

Sau khi tiếp nhận tác phẩm, các thủ thư đã phát hiện ra rằng trang 142 của cuốn sách bị vấy bẩn bởi rất nhiều dấu chân mèo dính mực.

Daniel Wee, thủ thư cấp cao về lịch sử sách và nghệ thuật cho biết: “Cuốn sách này khá đắt. Vì vậy phải là người giàu có mới sở hữu được cuốn sách này. Rõ ràng là khi người chủ bỏ ra ngoài thì con mèo làm đổ mực rồi bước qua cuốn sách. Con mèo không chỉ đi ngang qua cuốn sách mà gần như đã ngồi lên cuốn sách một lúc để nghịch cái gì đó”.

Thủ thư Daniel Wee cho rằng cuốn sách đã được tăng thêm giá trị nhờ những dấu chân này. Ảnh: Smh.

Một người hiểu biết về động vật có vú từ Bảo tàng Victoria cũng xác nhận rằng các dấu chân thuộc về một con mèo nhà. Thư viện bang Victoria cũng cho biết, trong thời gian tới, sẽ có nhiều lần kiểm tra để xác định thời điểm con mèo thực hiện "đóng góp đặc biệt cho lịch sử"này.

Wee xác nhận những dấu chân mèo đã làm thay đổi giá trị lịch sử của cuốn sách. “Dấu chân mèo sẽ thêm một chút giá trị cho cuốn sách”, ông nói.

Cuốn sách này cũng sẽ được trưng bày trong triển lãm World of the Book từ ngày 1/4 tới tại thư viện. Triển lãm miễn phí sẽ giới thiệu 340 hiện vật mang lại nhiều trải nghiệm đa dạng cho khách tham quan. Theo đó, du khách có thể hiểu được cách xử lý một cuốn sách hiếm có từ thế kỷ 17 với các bìa thêu tuyệt đẹp mà Quốc vương Anh Charles I đã tặng cho cô dâu của mình là công chúa Pháp Henrietta Maria hay được khám phá ấn bản đầu tiên Picnic at Hanging Rock của tác giả Joan Lindsay với thiết kế sáng sủa của những năm 1960.

Diễn ra thường niên từ năm 2005, đây là cuộc triển lãm sách lâu đời và nổi tiếng nhất ở Australia.