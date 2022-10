Loạt công ty chứng khoán bị xử phạt do vi phạm tư vấn trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên tiếp đưa ra các quyết định xử phạt một loạt công ty chứng khoán do có vi phạm liên quan hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu và cho vay margin.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) liên quan hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ và cho vay ký quỹ (margin) tại doanh nghiệp này.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán cho biết trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng năm 2022, nội dung hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa TPS và khách hàng đã không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu.

Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu trong việc rà soát đáp ứng quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định. Với vi phạm này, TPS bị xử phạt hành chính 125 triệu đồng.

Bên cạnh đó, TPS cũng bị phạt 125 triệu đồng vì vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản của khách hàng.

Tổng cộng số tiền TPS bị xử phạt hành chính lần này là 250 triệu đồng.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA TPS

Nhãn 2019 2020 2021 6T2022 Doanh thu thuần Tỷ đồng 173 390 1346 1473 Lợi nhuận sau thuế

54 89 210.6 92.5

Tại thời điểm cuối quý II, giá trị cho vay margin của TPS là 1.487 tỷ đồng , giảm 286 tỷ đồng so với quý trước. Tổng tài sản công ty đạt trên 6.000 tỷ đồng , cao hơn 1.290 tỷ so với đầu năm nhờ có lượng tiền mới huy động từ nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cũng trong quý này, doanh nghiệp báo lỗ kỷ lục 129 tỷ đồng . Khoản lỗ chủ yếu đến từ các hoạt động đầu tư tài chính (bao gồm đầu tư cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp) khi khoản mục lỗ các tài sản tài chính (FVTPL) tổng cộng gần 528 tỷ và lãi FVTPL chỉ có 278 tỷ, tương đương mức lỗ ròng gần 250 tỷ đồng .

Công ty cũng đã cắt lỗ loạt cổ phiếu với giá trị âm 87 tỷ đồng và bán lượng lớn trái phiếu chưa niêm yết với mức lỗ hơn 280 tỷ đồng . Tổng giá trị đã cắt lỗ cổ phiếu và trái phiếu trong quý II lên đến 367 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh vay nợ tài chính ngắn hạn lên hơn 496 tỷ đồng , tức tăng gần 150 tỷ so với đầu năm, toàn bộ do vay mới từ đại gia bán lẻ Thế giới Di động với mức lãi suất 8-8,2%/năm.

Không riêng TPS, thời gian gần đây, Ủy ban Chứng khoán đang đẩy mạnh hoạt động thanh tra và xử phạt với các công ty chứng khoán liên quan hoạt động cung cấp dịch vụ của nhóm công ty này liên quan giao dịch cổ phiếu và trái phiếu.

Vừa qua, Công ty CP Chứng khoán Phố Wall cũng bị xử phạt 175 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý chứng khoán của khách hàng.

Tương tự, Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ. Theo cơ quan quản lý, từ ngày 10/6 đến 4/7, Chứng khoán KB Việt Nam đã cho vay giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu của Công ty CP Địa ốc First Real (FIR). Tuy nhiên, cổ phiếu FIR lại không nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 10/6 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán cũng đã xử phạt hai công ty gồm Chứng khoán An Bình và Chứng khoán Everest do có vi phạm trong hoạt động tư vấn, công bố thông tin sai lệch tại các hồ sơ chào bán trái phiếu của công ty liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh.