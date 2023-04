Loạt chương trình quảng bá sách mới nhất của Michelle Obama

Cuốn sách mới nhất của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đang được giảm giá trước thềm ra mắt một chương trình đặc biệt mới của bà Michelle cùng Ophrah Winfrey trên Netflix.

Trong khi nhiều người không tìm ra niềm vui giải trí nào trong thời gian bị phong toả vì dịch Covid-19, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã tận dụng thời gian ở nhà bằng cách viết cuốn sách truyền cảm hứng của mình với tên gọi The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times.

Cuốn sách được ra mắt tháng 11/2022. Ảnh: Amazon.

4 năm sau khi phát hành cuốn hồi ký Becoming, cuốn sách mới nhất của bà Obama cũng rất ăn khách và đang được bán trên Amazon với giá chỉ 18 USD .

Và để quảng bá cho The Light We Carry, bà Obama đã khởi động một chuyến giới thiệu sách tại 6 thành phố, nơi bà nói chuyện với những vị khách nổi tiếng như Tyler Perry, Conan O'Brien và Ellen DeGeneres. Những vị khách mời này đã chia sẻ những câu chuyện của họ về việc trở thành nguồn ánh sáng cho người khác, xây dựng tình bạn thật sự, phát hiện ra sức mạnh nội tại và nhiều điều truyền cảm hứng khác.

Để điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du quảng bá này trở thành điểm nhấn, bà Obama và Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey đang hợp tác để ra mắt một tác phẩm tài liệu trên Netflix. Đây sẽ là cuộc thảo luận rộng rãi, thẳng thắn của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ và bà Winfrey về những câu chuyện của bà Obama thời thơ ấu, thời gian ở Nhà Trắng, thời kỳ mãn kinh, các vấn đề xã hội và chuyện tình cảm của bà. Chương trình The Light We Carry: Michelle Obama & Oprah Winfrey sẽ được Netflix ra mắt trên toàn cầu vào ngày 25/4.

Chương trình The Light We Carry: Michelle Obama & Oprah Winfrey được ra mắt trên toàn cầu vào ngày 25/4. Ảnh: Netflix.

Nếu là tín đồ của sách nói, có một cách khác để thưởng thức những chia sẻ của bà Obama về cuốn sách này trước chương trình đặc biệt của Netflix. Audible và bà Obama đã hợp tác để sản xuất chương trình Michelle Obama: The Light Podcast - phát hành đầu tháng ba vừa qua. Audible cũng đang cung cấp các podcast chia sẻ của bà Obama về chủ đề của cuốn sách cùng nhiều người nổi tiếng khác như Gayle King, Hoda Kotb và David Letterman.