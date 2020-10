Loạt chi tiết thú vị trong phim hoạt hình nổi tiếng dễ bị bỏ qua

Nhân vật Maui trong Moana do siêu sao Dwayne "The Rock" Johnson thủ vai. Hãng Disney đã tận dụng điều này và ẩn ý một cách thông minh nhưng cũng đầy hài hước. Nhân vật gà trống Hei Hei từng có cảnh nuốt tảng đá, sau đó là cắn tay của Maui. Điều này khiến nhiều khán giả tinh ý bật cười vì biệt danh "The Rock" của tài tử 48 tuổi có nghĩa là "tảng đá".