Loạt chi tiết thú vị trong bom tấn ‘Wonder Woman 1984’

Nhân vật Simon Stagg: Trong phim, Simon Stagg (Oliver Cotton) là một nhà đầu tư muốn đòi lại tiền do phát hiện ra những mỏ dầu của Maxwell Lord hoàn toàn trống rỗng. Ông cũng là người đầu tiên bị tay ác nhân trả thù sau khi sở hữu siêu năng lực. Trong truyện tranh, Stagg là gã giám đốc điều hành đầy tàn bạo của Stagg Enterprises và thường xuyên đối đầu với siêu anh hùng Metamorpho. Nhân vật cũng từng xuất hiện trong loạt phim The Flash của đài CW và do William Stadler thể hiện.