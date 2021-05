Loạt câu hỏi ‘Captain America 4’ cần giải đáp

Bộ phim điện ảnh về Captain America mới sẽ tiếp nối câu chuyện của “The Falcon and the Winter Soldier” với nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

Sau khi loạt phim The Falcon and the Winter Soldier khép lại, Sam Wilson (Anthony Mackie) - người trước đây được biết tới qua danh xưng Falcon - chính thức trở thành Captain America tiếp theo, thừa hưởng chiếc khiên vibranium trứ danh của người bạn cũ Steve Rogers (Chris Evans). Marvel Studios cũng sớm công bố dự án phim điện ảnh về Captain America mới.

Với Captain America 4, đội ngũ biên kịch cần giải quyết nhiều câu hỏi mà mini-series để lại.

Liệu Zemo có trở lại?

Từng là phản diện trong Captain America: Civil War (2016), vai trò của Zemo (Daniel Brühl) được thay đổi trong The Falcon and the Winter Soldier. Gã trở thành một phiên bản nghịch đảo của Batman khi vừa giàu có, vừa có quản gia riêng, nhưng với lý tưởng hành động khác biệt.

Baron Zemo hiện bị giam cầm ở The Raft.

Ở cuối mùa phim, Zemo bị nhốt trong nhà tù The Raft, nhưng vẫn đủ sức thao túng để tiêu diệt toàn bộ siêu chiến binh cuối cùng thuộc nhóm Flag-Smashers. Nhờ vậy, tay ác nhân người Sokovia bỗng nhiên được nhiều người yêu mến. Liệu quản gia Oeznik (Nicholas Pryor) có giải cứu Zemo trong Captain America 4 hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Vai trò của Sharon Carter là gì?

Sharon (Emily VanCamp) nhiều khả năng trở lại bởi câu chuyện riêng gắn liền với Captain America. Song, vai trò thật sự của cô là gì vẫn là một ẩn số. Cuối The Falcon and the Winter Soldier, cháu gái của Peggy Carter hóa ra lại là tay tội phạm khét tiếng Power Broker.

Chưa rõ Sharon Carter sẽ làm gì cụ thể khi trở về Mỹ.

Nữ mật vụ cảm thấy bất mãn khi phải trốn tới Madripoor chỉ vì giúp đỡ Steve Rogers trước đó. Sharon đứng sau việc chế tạo ra huyết thanh siêu chiến binh để bán trên chợ đen. Giờ đây, cô có khả năng tiếp cận kho vũ khí của chính phủ nhờ được phục chức.

Tuy nhiên, nhiều fan cho rằng Sharon Carter vẫn còn một âm mưu khác, thay vì đơn giản bị tha hóa. Giả thuyết còn cho rằng cô gái trong mini-series mới đây thực chất là một người Skrull giả danh. Tương lai của nhân vật sẽ được giải đáp trong Captain America 4 sắp tới.

John Walker sẽ trở thành phản diện?

Ngay từ đầu, fan truyện tranh Marvel đều biết trước rằng John Walker (Wyatt Russell) sẽ thất bại trong việc đảm nhận danh xưng Captain America và trở thành ác nhân U.S. Agent. Nhân vật cũng được The Falcon and the Winter Soldier phát triển theo hướng ngày càng xấu xa khi bị huyết thanh siêu chiến binh khuếch tán góc tối tâm hồn.

John Walker chính thức trở thành U.S. Agent ở cuối mùa phim.

Ở tập cuối cùng, John đã phần nào chuộc lỗi khi giúp Sam Wilson (Anthony Mackie) và Bucky Barnes (Sebastian Stan) cứu giúp các con tin. Tuy nhiên, tương lai của nhân vật vẫn khó đoán khi anh được Valentina (Julia Louis-Dreyfus) chiêu mộ vào một nhóm chiến binh bí ẩn. Liệu đây sẽ là Dark Avengers, Thunderbolts hay hội phản diện nào đó?

Bucky sẽ trở thành White Wolf?

Trong nguyên tác truyện tranh, White Wolf (tên thật là Hunter) là một đứa bé mồ côi da trắng được vua T’Chaka đem về nuôi dưỡng. Gã về sau trở thành thủ lĩnh nhóm cảnh sát ngầm của Wakanda. Tuy nhiên, Hunter cuối cùng trở thành lính đánh thuê sau khi bị T’Challa trục xuất do lối hành xử bạo lực.

Bucky Barnes chưa thực sự trở thành White Wolf.

Trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), danh xưng White Wolf được người dân Wakanda dành cho Bucky Barnes. Tuy nhiên, khi Sam chính thức trở thành Captain America, thì người bạn thân của Steve vẫn chỉ là Winter Soldier (Chiến binh Mùa Đông).

Có lẽ bởi anh chưa thực sự thoát khỏi mặc cảm tội lỗi trong quá khứ. Captain America 4 có thể là cơ hội để Bucky rũ bỏ biệt danh Winter Soldier và chính thức trở thành White Wolf.

Isaiah Bradley liệu có trở lại?

Ngoài Bucky và John Walker, thế giới vẫn còn một siêu chiến binh khác là Isaiah Bradley (Carl Lumbly). Người cựu binh da màu từng anh dũng chiến đấu cho nước Mỹ, nhưng cuối cùng bị giam cầm, trở thành vật thí nghiệm. Sau khi bỏ trốn, ông đã bị xóa tên, danh hiệu và chiến công khỏi lịch sử.

Isaiah Bradley được phục hồi danh dự nhờ Sam Wilson.

Sau khi trở thành Captain America, Sam Wilson đã tìm cách khôi phục lại mọi thứ cho Isaiah. Tên ông xuất hiện trong bảo tàng Captain America, kèm một bức tượng đồng vinh danh. Tuy nhiên, nhân vật vẫn còn tiềm năng khai thác sâu hơn nếu các nhà làm phim muốn.

Joaquín Torres sẽ trở thành Falcon?

Sau khi đôi cánh bị John Walker xé nát, Sam Wilson đã để lại nó cho người cộng sự Joaquín Torres (Danny Ramirez). Trong truyện tranh, chàng mật vụ đã không bỏ lỡ cơ hội để trở thành Falcon đời tiếp theo.

Joaquín Torres có thể sẽ tiếp nối danh xưng Falcon.

Có lẽ, Vũ trụ Điện ảnh Marvel cũng sẽ đi theo hướng tương tự khi Sam đã trở thành Captain America mới. Ngoài ra, việc Danny Ramirez là một diễn viên gốc Nam Mỹ cũng khá phù hợp với định hướng đa dạng chủng tộc của dàn siêu anh hùng nhà Marvel Studios.

Liệu Chris Evans có trở lại?

Theo Deadline, Chris Evans sẽ trở lại MCU trong vai Steve Rogers, nhưng chưa rõ là dự án cụ thể nào. Captain America 4 hiện là bộ phim khả dĩ nhất khi mọi nhân vật đều có mối liên hệ mật thiết với Steve.

Chris Evans vẫn úp mở về việc trở lại MCU.

The Falcon and the Winter Soldier chưa hề nói rõ Steve Rogers đã qua đời hay đi đâu sau Avengers: Endgame (2019). Các nhân vật chỉ nói đùa rằng Captain America cũ đã “lên mặt trăng”. Đây liệu có phải một ẩn ý cho việc Steve già nua trở thành cố vấn cho S.H.I.E.L.D. trên một căn cứ ở Mặt Trăng như trong nguyên tác?

Một phản diện mới sẽ xuất hiện?

John Walker, Sharon Carter hay Zemo không phải là những cái tên hiếm hoi có khả năng đối đầu với Captain America mới. Với việc thế giới ngày càng trở nên hỗn loạn sau hai cú búng tay, nhiều ác nhân mới cũng sẽ ra đời.

Captain America 4 có thể giới thiệu một, hoặc một nhóm, nhân vật phản diện mới.

Bộ phim hiện là cơ hội để giới thiệu nhiều nhân vật mới, như Serpent Society - nhóm phản diện xuất hiện trong Captain America: Sam Wilson #1 (2015), Baron Blood, hay thậm chí là Dark Avengers và Thunderbolts của Valentina.