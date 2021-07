Loạt bom tấn thu tỷ USD từ con số 0

Home Alone: Theo tạp chí Time, John Hughes đã nảy ra ý tưởng kịch bản Home Alone (1990) khi đang soạn đồ du lịch. Dự án phim từng bị Warner Bros. bỏ qua trước khi được 20th Century Fox rót vốn sản xuất 15 triệu USD . Home Alone thu 476,7 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Hai năm sau, Home Alone 2 được đầu tư 20 triệu USD và thu 359 triệu USD . Đáng tiếc, thương hiệu Home Alone nhanh chóng tuột dốc từ phần thứ 3 với chỉ 79 triệu USD doanh thu toàn cầu dù vốn đầu tư lên tới 32 triệu USD . Quy đổi sau lạm phát, doanh thu hai phần đầu Home Alone rơi vào khoảng 1,6 tỷ USD . Ảnh: 20th Century Fox.