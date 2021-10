Loạt bom tấn Hollywood sắp đổ bộ rạp Việt

Sau nửa năm tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh, rạp chiếu phim tại Việt Nam được kỳ vọng mở cửa trở lại từ tháng 11. Cùng với đó là màn đổ bộ của hàng loạt bom tấn Hollywood.

A Quiet Place Part II

Tác phẩm từ đạo diễn John Krasinski có thể ví như cánh én báo hiệu sự phục hồi của thị trường điện ảnh Bắc Mỹ sau một năm điêu đứng vì đại dịch. A Quiet Place Part II là phần tiếp nối bộ phim kinh dị ăn khách cùng tên ra mắt năm 2018. Phim theo chân bốn mẹ con nhà Abbott trên cuộc hành hương tìm miền đất hứa yên bình giữa Trái Đất bị loài sinh vật ngoài hành tinh cực kỳ nhạy cảm với âm thanh xâm lược. Khởi chiếu hồi cuối tháng 5 tại Bắc Mỹ, phim thu 297,4 triệu USD từ phòng vé toàn cầu và nhận nhiều lời ngợi khen từ giới phê bình.

The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It

Vũ trụ điện ảnh ma quái The Conjuring tiếp tục bành trướng với phần phim thứ ba thuộc mạch chính truyện xoay quanh các vụ trừ tà của gia đình Warren. The Devil Made Me Do It phá vỡ mô-típ nhà ma quen thuộc mà hai phần tiền truyện từng thiết lập. Tác phẩm cuốn vợ chồng nhà ngoại cảm vào cuộc điều tra chân tướng một vụ giết người do “ma xui quỷ khiến”. Tuy nhiên, việc James Wan không còn ngồi ghế đạo diễn The Conjuring đã khiến chất lượng bộ phim sụt giảm dù vẫn thu hơn 200 triệu USD giữa đại dịch. The Devil Made Me Do It nhận điểm 5,8 từ các nhà phê bình trên trang Rotten Tomatoes.

Fast & Furious 9

Phần mới nhất của thương hiệu tốc độ Fast & Furious hiện giữ ngôi phim Hollywood có doanh thu cao nhất năm 2021 với 715,9 triệu USD . Fast & Furious 9 đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Justin Lin cùng nam diễn viên Sung Kang với vũ trụ đua xe. Phim cũng giới thiệu với khán giả gương mặt mới trong “gia đình” - cậu em trai bất hảo Jakob (John Cena) của Dom (Vin Diesel). Ra mắt sau nhiều năm trì hoãn, Fast & Furious 9 có thể coi như bước đệm trước khi thương hiệu tốc độ 21 tuổi bước vào hồi kết vắt qua hai phần.

Black Widow

Black Widow đánh dấu sự trở lại của Vũ trụ Điện ảnh Marvel trên màn ảnh rộng sau gần hai năm yên ắng kể từ Spider-Man: Far From Home (2019). Phim phát hành tại Bắc Mỹ vào đầu tháng 7, thu 218,8 triệu USD sau ba ngày khởi chiếu. Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Cate Shortland, Black Widow đưa khán giả khám phá những trang quá khứ còn bị che giấu trong cuộc đời nữ điệp viên Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Tác phẩm cũng giới thiệu với khán giả nhân vật Yelena Belova (Florence Pugh), đả nữ được kỳ vọng kế thừa di sản của Romanoff trên màn ảnh.

Malignant

Malignant là phim kinh dị đầu tiên James Wan đạo diễn sau 5 năm kể từ The Conjuring 2 (2016). Tác phẩm kinh dị cũng đánh dấu giai đoạn mới trong sự nghiệp Wan sau thời gian "chuyên trị" dòng phim kinh dị tâm linh thuộc thương hiệu The Conjuring và Insidious. Bộ phim, với Annabelle Wallis trong vai chính, được giới phê bình đánh giá tích cực. Cây bút Meagan Navarro từ Bloody Disgusting viết: “Wan đã chơi lớn. Yếu tố hài hước và máu me trong bộ phim này được tính toán ở mức cân bằng. Nó ngốc nghếch, tàn nhẫn và gây sững sờ. Phim không hoàn hảo nhưng đậm tính giải trí và gợi nhớ về một kỷ nguyên đã xa của thể loại kinh dị”.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Phát hành tại Bắc Mỹ từ đầu tháng 9, tới nay Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đã thu 414,6 triệu USD từ phòng vé toàn cầu và đang giữ vững ngôi phim có doanh thu cao nhất Bắc Mỹ 2021. Bộ phim đánh dấu lần đầu trong lịch sử MCU một siêu anh hùng gốc Á được đôn lên hàng vai chính. Phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam như Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh hay ngôi sao gạo cội Nguyên Hoa trong các vai phụ. Trung tâm bộ phim là siêu anh hùng Shang-Chi do Lưu Tư Mộ thủ vai. Shang-Chi được hơn 10.000 người dùng Rotten Tomatoes chấm điểm trung bình 4,8/5 - tương đương 98% phản hồi tích cực.

Venom: Let There Be Carnage

Venom: Let There Be Carnage là phim siêu anh hùng thứ tư ra mắt trong năm 2021. Thuộc Vũ trụ các nhân vật Marvel của Sony Pictures, Let There Be Carnage là phần hậu truyện được mong đợi của Venom (2018). Nhà sản xuất Avi Arad nhận xét mối quan hệ giữa tay phóng viên Brock (Tom Hardy) và “người bạn” ngoài hành tinh trong phần phim mới đã trở nên “phức tạp như một cuộc hôn nhân sau tuần trăng mật”. Dàn nhân vật chính thú vị đã giúp Let There Be Carnage níu chân khán giả bất chấp nội dung không được lòng các cây bút phê bình.

No Time to Die

To Time to Die là bom tấn quan trọng của phòng vé 2021. Bộ phim đánh dấu lần cuối tài tử Daniel Craig thủ vai tay điệp viên hào hoa 007 trên màn ảnh. Tác phẩm cũng được kỳ vọng mang về cho phòng vé toàn cầu một khoản lợi nhuận xứng tầm giữa giai đoạn thị trường tìm lại đà tăng trưởng. Sau đêm khởi chiếu, No Time to Die nhận nhiều lời có cánh từ giới phê bình điện ảnh. Phim được các cây bút trên Rotten Tomatoes chấm 7,4/10 điểm - tương đương 84% phản hồi tích cực. Sau ba tuần phát hành, phim đã leo lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng phim Hollywood ăn khách nhất 2021.

Dune

Dune của đạo diễn Denis Villeneuve được chuyển thể từ danh tác khoa học viễn tưởng cùng tên của nhà văn Frank Herbert. Phim quy tụ nhiều tên tuổi ăn khách tại Hollywood như Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Javier Bardem… Dune nhận nhiều lời khen từ giới phê bình điện ảnh sau buổi công chiếu trong khuôn khổ LHP Venice hồi đầu tháng 9. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận điểm 7,7/10 từ các cây bút phê bình và 4,6/5 điểm do khán giả bình chọn. Trong bài xã luận đăng trên Variety hồi tháng 12/2020, Denis Villeneuve từng khẳng định Dune là đỉnh cao sự nghiệp làm phim của mình.

Eternals

Bộ phim là tác phẩm điện ảnh thứ ba Marvel Studios tung ra trong năm 2021. Phim đã có buổi công chiếu hôm 18/10 tại Los Angeles, Mỹ và nhận nhiều phản hồi sớm tích cực. Giới phê bình nhận xét Eternals là tác phẩm vô tiền khoáng hậu của MCU trong khi số khác so sánh nó với một tác phẩm từ DCEU. Nội dung Eternals xoay quanh quãng thời gian trên Trái Đất của các Eternal - chủng tộc ngoài hành tinh bất tử đã đến Trái Đất từ 7.000 năm trước. Họ đến, mang theo tri thức và nhận sứ mệnh bảo vệ loài người khỏi sự tấn công của các quái thú Deviant.

The Matrix Resurrection

Ngày 9/9, trailer đầu tiên cho The Matrix Resurrection - phần phim thứ tư của loạt Ma trận - đã ra mắt. Phim do Lana Wachowski đạo diễn, với sự trở lại của Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss trong các vai chính. Đoạn phim dài gần ba phút giới thiệu với khán giả phiên bản “hiện thực” mà nhân vật chính do Reeves thủ vai đang sa lầy. Lúc này, một nhân vật mới (Yahya Abdul-Mateen II) đột ngột xuất hiện, giúp Neo thoát khỏi nhà tù ảo ảnh vây hãm mình. Người này có cả tạo hình lẫn sở hữu nhận thức vượt trội tương tự Morpheus (Laurence Fishburne) của ba phần phim trước. The Matrix Resurrection ra mắt khán giả từ 22/12. Hy vọng khán giả Việt Nam có cơ hội thưởng thức bộ phim tại rạp cùng thời điểm với nhiều thị trường khác trên toàn thế giới.