Loạt bom tấn đáng mong chờ năm 2023

Spider-Man: Across the Spider-Verse: Là phần hậu truyện của Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018). Across the Spider-Verse theo chân Spider-Man da màu Miles Morales (Shameik Moore) trong hành trình khám phá đa vũ trụ. Đoạn giới thiệu đầu tiên cho thấy rất nhiều phiên bản Người Nhện sẽ góp mặt trong bộ phim. Trong chuyến du hành đa vũ trụ, Morales tình cờ chạm mặt và bị Spider-Man 2099 (Oscar Issac) truy đuổi gắt gao. Dẫu vậy, phản diện chính của phim là The Spot đã được xác nhận từ trước. Ảnh: Sony Pictures.