Loạt ảnh cưới mới của Phương Nga và Bình An

Phương Nga sinh năm 1998, được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện, cô làm việc tại VTV trong vai trò dẫn chương trình. Cô hẹn hò với diễn viên Bình An ngay sau khi đăng quang. Bình An chính là mối tình đầu của á hậu. Bình An hơn bạn gái 5 tuổi. Anh sinh ra tại Phú Thọ và là diễn viên tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Ngược chiều nước mắt, gần đây là Gara hạnh phúc.