Internet Explorer đã chết

Đa số meme trên Internet nhắc đến tốc độ tải trang chậm chạm, thường xuyên bị treo, không được cập nhật thường xuyên của Internet Explorer. Theo BoredPanda, Microsoft từng công bố chiến dịch mang tên "The Browser You Love To Hate" cho Internet Explorer 9. Trong video quảng cáo, nhân vật chính liên tục ngăn cản mọi người sử dụng phần mềm, và chỉ cho phép nếu dùng để tải trình duyệt khác. Ảnh: BoredPanda.