Loan tin giả về dịch Covid-19, người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng

Một tài khoản Facebook chia sẻ thông tin thất thiệt về người dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bị công an xử phạt.

Ngày 22/6, lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt một trường hợp loan tin sai sự thật trên Facebook về dịch Covid-19.

Khuya 27/5, một tài khoản Facebook đăng tải dòng trạng thái "cô vy với dương tính tới rồi", kèm danh sách 12 trường hợp F2 liên quan đến một ca F1 tiếp xúc gần với người dương tính SARS-CoV-2.

Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xác minh chủ tài khoản trên là ông N.N.Đ. (32 tuổi, ngụ huyện Châu Đức). Ngày 11/6, cơ quan chức năng đã mời ông Đ. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Đ. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an huyện Châu Đức đã đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định xử phạt đối với ông N.N.Đ..

Nhận thấy hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình gây tâm lý hoang mang trong dư luận xã hội, vi phạm pháp luật, ông Đ. đã thành khẩn khai báo, chủ động khắc phục bằng cách gỡ bỏ bài viết vi phạm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 21/6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt ông N.N.Đ. số tiền 5 triệu đồng theo điểm a Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.