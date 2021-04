Loài vương giả chi hoa trong Hoàng cung Huế

7. Ngôi điện nào hiện là nơi trưng bày chính của Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế? Điện Thái Hòa

Điện Cần Chánh

Điện Long An Điện Long An là nơi trưng bày chính của Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, một bảo tàng lưu giữ và trưng bày nhiều sưu tập cổ vật Huế xưa, phần lớn có xuất xứ từ cung đình Nguyễn. Điện Long An là kiến trúc đậm nét phong cách cung đình Huế theo kiểu trùng thiềm điệp ốc, được trang trí rất tinh xảo với các chi tiết chạm trổ, khảm cẩn xương, ngà, xà cừ… Ảnh: Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.