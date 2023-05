Loại vitamin quen thuộc nhưng không nên bổ sung quá liều

Vitamin C rất cần thiết cho da và hệ miễn dịch. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều chất này không chỉ khiến nó bài tiết hết ra ngoài mà còn gây rối loạn tiêu hoá.

Tôi có thói quen dùng thực phẩm bổ sung, loại tôi dùng nhiều nhất là vitamin C. Hàng ngày, tôi sẽ uống viên sủi C để tăng sức đề kháng cũng như uống thêm viên vitamin C chuyên dưỡng trắng và chống lão hóa. Xin hỏi bác sĩ việc uống nhiều chất này như thế có gây nguy hại gì không?

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Phương, khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM

Vitamin C rất cần thiết cho làn da khỏe mạnh. Chất này là thành phần quan trọng để sản xuất collagen và là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tia UV. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng bổ sung vitamin C giúp tăng sản xuất collagen, cải thiện nếp nhăn và khô da, đặc biệt khi dùng cùng với các chất dinh dưỡng khác.

Ngoài ra, đối với sức khỏe tổng quát, nó còn mang lại nhiều lợi ích khác như tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, vitamin C là chất hòa tan được trong nước nên nó không được lưu trữ trong cơ thể. Nếu tiêu thụ chất này nhiều hơn nhu cầu cơ thể, chúng ta sẽ bài tiết hết lượng dư thừa qua nước tiểu.

Tác dụng phụ phổ biến nhất của việc dư thừa vitamin C là rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hay buồn nôn. Lượng vitamin C cao còn làm tăng khả năng hấp thụ sắt. Đây có thể là mối lo ngại đối với người mắc các bệnh dẫn đến tích tụ sắt trong cơ thể.

Bên cạnh đó, tiêu thụ quá nhiều vitamin C cũng làm tăng lượng oxalate, có khả năng dẫn đến sỏi thận.

Vì vậy, bạn có thể bổ sung thêm vitamin để nâng cao sức khỏe hay làm đẹp da nhưng không nên tiêu thụ vượt quá 2.000 mg/ngày.