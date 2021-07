Loại vitamin dự trữ rất ít trong cơ thể

2. Loại vitamin nào sau đây dự trữ rất ít trong cơ thể, cần cung cấp mỗi ngày trong khẩu phần ăn? Vitamin A

Vitamin C

Vitamin D

Vitamin E Vitamin C dự trữ rất ít trong cơ thể. Nếu trong khẩu phần ăn chứa lượng vitamin C nhiều hơn nhu cầu, phần dư thừa sẽ bị đào thải qua nước tiểu. Không giống các loại vitamin khác, vitamin C cần được bổ sung mỗi ngày. Nguồn cung cấp vitamin C chủ yếu đến từ những loại quả như chanh, bưởi, ổi, cà chua... Ảnh: Thenationpress.