Loài vật thường bị nhầm với sam biển, dễ gây tử vong trong vài phút

Sam biển là con vật nào trong số hai hình trên? Trái

Phải Sam biển thường bị nhầm với so biển do sự giống nhau về hình dáng bên ngoài. Chiều dài thân của so biển thường khoảng 20 – 25 cm, toàn thân màu xanh nâu đậm, đuôi so có tiết diện tròn hoặc bầu dục và không hề có gai nhọn. Ảnh: Getty.