Sau card đồ họa, thị trường ổ cứng SSD và HDD có thể gặp tình trạng khan hiếm sau sự xuất hiện của loại tiền mã hóa mang tên Chia.

Theo Tom’s Hardware, các thợ đào tại Trung Quốc được cho đang đổ xô tích trữ ổ cứng sau khi Chia được giới thiệu. Khác với những loại tiền mã hóa hoạt động dựa trên sức mạnh của card đồ họa hay ASIC, việc khai thác Chia dựa trên ổ cứng SSD và HDD tiêu thụ ít năng lượng, giá rẻ và dễ mua hơn.

Được tạo ra bởi Bram Cohen, "cha đẻ" giao thức truyền file ngang hàng BitTorrent, Chia dựa trên thuật toán đồng thuận PoST (proof of space and time). Trong đó, PoS (proof of space) mô tả một không gian ổ cứng được phân bổ cho việc lưu trữ khối blockchain.

Để được xem là thuật toán đồng thuận, PoS cần gắn với PoT (proof of time), đảm bảo thời gian tạo ra các khối bằng nhau, giúp tăng tính bảo mật chung cho khối mã hóa.

Chia được tạo ra bởi Bram Cohen, "cha đẻ" giao thức truyền file BitTorrent. Ảnh: TechCrunch.

Thuật toán xác thực này của Chia khác với nhiều loại tiền mã hóa hiện nay, vốn dựa trên thuật toán đồng thuận PoW (proof of work). Để khai thác tiền mã hóa, máy tính sẽ xác thực giao dịch chuỗi khối (blockchain) bằng cách tìm giá trị băm (hash) đúng với giao dịch.

Với giao thức PoW, hệ thống sẽ thông báo cho các thợ đào trong mạng lưới nếu tìm ra giá trị. Một phần thưởng khối sẽ được trao nếu phần lớn thợ đào xác nhận đó là giá trị đúng.

Do đó, thay vì sử dụng sức mạnh của card đồ họa, Chia có thể được đào bằng cách dành một phần không gian ổ cứng để lưu trữ các khối blockchain. Sau khi đào xong, người dùng có thể phân bổ lại không gian ấy để lưu trữ như bình thường.

Chia hiện chưa được phân phối. Tuy nhiên nếu hoạt động hiệu quả, giới chuyên môn dự báo loại tiền này có thể khiến thị trường SSD và HDD rơi vào tình trạng đầu cơ tích trữ, khi các thợ đào đổ xô mua ổ cứng để khai thác tiền mã hóa.

Dù chưa được phân phối, các thợ đào Trung Quốc đã tích trữ ổ cứng để khai thác Chia. Ảnh: Tom's Hardware.

Kết hợp với tình trạng thiếu chip trên toàn cầu, ổ cứng hoàn toàn có thể bị đẩy giá, khan hàng tương tự card đồ họa hiện nay.

Theo TechRadar, tình trạng đẩy giá ổ cứng đang diễn ra tại Hong Kong, khi trang tin công nghệ HKEPC cho biết các thợ đào đang mua hàng loạt ổ cứng 4-8 TB, khiến giá của chúng tăng thêm 26- 77 USD do thiếu hàng.

Jiahe Jinwei, một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn của Trung Quốc cho biết đã bán hết lượng SSD 1 TB và 2 TB dòng hiệu năng cao.

Với việc tiền mã hóa Chia sắp xuất hiện, công ty này khẳng định sẽ hạn chế việc đầu cơ tích trữ ổ cứng bằng cách ra mắt SSD dành riêng cho việc đào tiền mã hóa, tương tự cách giải quyết của các hãng card đồ họa.