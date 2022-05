Loại thuốc có thể cải thiện các di chứng hậu Covid-19

Nghiên cứu của Đại học California, Mỹ, cho thấy thuốc kháng histamine không kê đơn có thể làm giảm các di chứng Covid-19 kéo dài ở một số người.

Theo India Times, các nhà nghiên cứu từ Đại học California (Mỹ), báo cáo trường hợp của hai phụ nữ trung niên, khỏe mạnh gặp các triệu chứng Covid-19 kéo dài và đã thuyên giảm sau một năm dùng thuốc kháng histamine không kê đơn phổ biến. Đây là loại thuốc được sử dụng để điều trị viêm mũi dị ứng, cảm lạnh thông thường, cúm và các bệnh dị ứng khác.

Theo báo cáo được công bố trên tạp chí The Journal for Nurse Practitioners, cả hai phụ nữ đều dùng thuốc kháng histamine không kê đơn để điều trị các tình trạng khác. Người đầu tiên bị dị ứng sữa do ăn pho mát, và người kia đã hết thuốc dị ứng.

Các triệu chứng Covid-19 kéo dài của người phụ nữ đầu tiên cũng bao gồm không thể tập thể dục, đau ngực, đau đầu, phát ban và dễ bị bầm tím. Trong khi đó, người thứ hai gặp phải tình trạng đau khớp và bụng, phát ban và "ngón chân Covid-19".

Trong trường hợp đầu tiên, người phụ nữ không dùng thuốc kháng histamine khác trong 72 giờ. Khi các triệu chứng của cô ấy xuất hiện trở lại, cô ấy đã uống thuốc và một lần nữa thấy thuyên giảm.

Với sự hướng dẫn từ đơn vị chăm sóc sức khỏe đã kê thuốc kháng histamine, người này bắt đầu dùng liều hàng ngày để giảm các triệu chứng Covid-19 kéo dài khác. Cô báo cáo đã cải thiện được 90% chức năng hàng ngày như thời điểm trước khi mắc Covid-19.

Trong trường hợp thứ hai, người phụ nữ sử dụng một loại thuốc kháng histamine không kê đơn khác thay thế cho loại thuốc dị ứng đã dùng trong nhiều năm.

Sau khi nhận thấy tình trạng mệt mỏi và nhận thức suy giảm hậu Covid-19 được cải thiện, người này tiếp tục dùng thuốc hàng ngày cùng với các loại thuốc dị ứng khác. Sau một thời gian, người phụ nữ thứ 2 cũng báo cáo cải thiện được 95% khả năng hoạt động như trước khi bị bệnh.

"Nếu bệnh nhân muốn thử thuốc kháng histamine không kê đơn, tôi khuyên họ nên làm như vậy dưới sự giám sát y tế", Melissa Pinto, Phó giáo sư chuyên ngành điều đưỡng tại Đại học California, tác giả nghiên cứu, cho biết.

Trước đó, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy lợi ích tiềm năng của thuốc kháng histamine trong việc điều trị chứng Covid-19 kéo dài. Phó giáo sư Pinto nhận định vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để phát hiện lợi ích của loại thuốc này.