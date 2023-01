Loại thực phẩm rẻ, tiện lợi nhưng gây ra bệnh gan nhiễm mỡ

Việc tiêu thụ loại thực phẩm này liên tục cũng có thể làm tăng nguy cơ béo phì, các bệnh về tim mạch và tiểu đường loại 2.

Theo Eat This, các thực phẩm vốn được xem là lành mạnh như trái cây sấy khô, granola, sữa chua đông lạnh... lại chứa nhiều đường và không tốt cho sức khỏe như bạn nghĩ.

Mục Sức khỏe giới thiệu cuốn Ăn gì không chết . Cuốn sách là một khảo cứu của bác sĩ Michael Greger sau khi ông xem xét tỉ mỉ 15 nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chết trẻ ở Mỹ để giải thích tại sao can thiệp dinh dưỡng và lối sống có thể giúp ta khỏe mạnh hơn, ví dụ như mối liên hệ giữa thịt gà và ung thư tuyến tụy hoặc bệnh tiểu đường.

Thức ăn nhanh tạo ra mỡ thừa trong gan là do chất béo chuyển hóa. Theo một báo cáo được công bố trên Nutrition & Diabetes, axit béo chuyển hóa góp phần làm tăng lượng chất béo tích tụ trong gan. Loại chất béo này còn được gọi là dầu hydro hóa một phần. Bạn có thể tìm thấy chúng trong bơ thực vật, các loại pizza đông lạnh, đồ nướng, thức ăn nhanh.

Lượng chất béo được tích tụ quá nhiều trong gan có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Theo Mayo Clinic, đây là dạng bệnh gan mạn tính phổ biến nhất ở Mỹ.

Nghiên cứu này được công bố trên Clinical Gastroenterology and Hepatology đã chỉ ra mối liên hệ giữa đồ ăn nhanh và NAFLD, đặc biệt ở những người mắc bệnh béo phì hoặc tiểu đường.

Vừa qua, các nhà nghiên cứu mới phát hiện đồ ăn nhanh cũng có thể góp phần gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Thái An

Theo Eat This, Not That