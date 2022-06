Loài rùa tuyệt chủng 100 năm mới được phát hiện ở đâu?

7. Nhóm nhạc BTS vừa trở lại với ca khúc chủ đề nào? Butter

Spring Day

Yet To Come

Proof Ngày 10/6, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS trở lại với full album Proof, ca khúc chủ đề mang tên Yet To Come. Chỉ trong 24 giờ đầu phát hành, MV Yet To Come thu về gần 50 triệu lượt xem. Album Proof của nhóm cũng bán được hơn 2,1 triệu bản chỉ trong ngày đầu tung ra thị trường. Ảnh: Allkpop.