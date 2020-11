Loại rau có hình thù kỳ lạ

Là loại rau họ cải, như bắp cải và cải xoăn, Romanesco chứa nhiều vitamin C và K, giàu chất xơ, carotenoid và phytochemical, bảo vệ cơ thể chống lại sự thoái hóa phân tử. Sắt và folate trong Romanesco có tác dụng thúc đẩy sản xuất hồng cầu và hỗ trợ sức khỏe sinh sản. Bên cạnh đó, ăn Romanesco thường xuyên còn có thể giúp bạn ngăn việc mất vị giác khi tuổi cao. Ảnh: Farm Fresh to you.