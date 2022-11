Loại phí 8 USD/tháng mà ai cũng nói đến vào tuần qua

5. Thành phố nào ở Ấn Độ phải đóng cửa trường học vì ô nhiễm không khí? New Delhi

Mumbai

Hyderabad

Bangalore Kể từ ngày 5/11, các trường tiểu học ở New Delhi (Ấn Độ) sẽ đóng cửa còn các cấp học lớn hơn sẽ ngừng các hoạt động ngoài trời. Các nhà chức trách đưa ra quyết định này vì lo ngại ô nhiễm không khí có thể gây hại đến sức khỏe trẻ em. Ngày 4/11 vừa qua, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại New Delhi lên tới 400 điểm. Chất lượng không khí tại hầu hết quận bị xếp vào loại "nghiêm trọng" hoặc "nguy hiểm". Theo cảnh báo từ Chính phủ liên bang Ấn Độ, AQI tăng hơn 400 có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mọi người, kể cả những người khỏe mạnh nhất. Ảnh: Euronews.