Loại mực 'ma thuật' trên hộ chiếu New Zealand

Hộ chiếu New Zealand sử dụng một công nghệ đặc biệt khiến nhiều người so sánh nó với phép thuật trong thế giới Harry Potter.

Hộ chiếu New Zealand nằm trong top quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Stuff.

Trên trang thông tin của người sở hữu hộ chiếu New Zealand, bạn sẽ thấy một cây dương xỉ nhỏ màu xanh lá. Nó được in bằng công nghệ mực nhiệt sắc, giúp hình ảnh thay đổi màu sắc dựa trên nhiệt độ.

Khi cần kiểm tra hộ chiếu thật hay giả, nhân viên xuất nhập cảnh sẽ đặt một ngón tay lên cây dương xỉ. Nếu là hộ chiếu thật, cây dương xỉ sẽ biến mất.

Việc áp dụng công nghệ vào hộ chiếu của New Zealand là điều cần thiết trong bối cảnh nhu cầu du lịch trở lại tăng cao. Đại diện Bộ Nội vụ New Zealand - Maria Robertson - cho biết nhu cầu cấp hộ chiếu mới hoặc gia hạn hộ chiếu đã tăng mạnh so với 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Có tới 403.882 hộ chiếu được cấp trong năm nay (tính đến ngày 30/11). Con số này của cả năm 2021 chỉ là 148.192.

Thời gian chờ cấp hộ chiếu New Zealand cũng được rút ngắn, từ 20 ngày hồi đầu năm xuống chỉ còn 5 ngày.

Cây dương xỉ "ma thuật" trong hộ chiếu New Zealand. Ảnh: Stuff.

Bên cạnh vấn đề nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, Bộ Nội vụ nước này cũng lo ngại về việc những kẻ lừa đảo sẽ làm giả hộ chiếu New Zealand. Đây là một trong những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Đại diện cơ quan này nói họ sẽ bổ sung thêm những công nghệ bảo mật mới như cây dương xỉ biến mất kia vài năm một lần.

"Chúng tôi cần đi trước những kẻ xấu", người này nói.

Không chỉ đề phòng những kẻ làm giả hộ chiếu, New Zealand cũng sử dụng hệ thống bảo mật rất cao để tránh tình trạng những cuốn hộ chiếu trống bị lấy cắp. Theo Stuff, chỉ cần một cuốn bị mất hoặc in sai trình tự, cơ quan chức năng sẽ lập tức mở cuộc điều tra. Dù vậy, cho tới nay, vẫn chưa có trường hợp nào xảy ra.