Loại đồ uống ảnh hưởng tồi tệ nhất tới thận

Eat This, Not That chỉ ra soda là thức uống gây ảnh hưởng tồi tệ nhất đến thận của bạn.

Thận đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể, bao gồm loại bỏ chất độc ra khỏi máu, cân bằng chất lỏng và huyết áp, đồng thời loại bỏ thuốc khỏi cơ thể… Một số người dễ mắc bệnh thận do di truyền, tuy nhiên, lối sống lười vận động, chế độ ăn uống không lành mạnh, hút thuốc, huyết áp và bệnh tiểu đường cũng làm tăng nguy cơ phát triển bệnh thận mạn tính. Trong đó, những đồ uống sử dụng hàng ngày cũng dễ dàng tác động đến sức khỏe của thận. Theo Eat This, Not That, soda (nước ngọt có ga, có đường hoặc không đường) là thức uống gây ảnh hưởng tồi tệ nhất đến thận của bạn. Trước đó, soda được coi là loại thức uống không bổ dưỡng. Tuy nhiên, cách nó tác động đến thận không nhẹ nhàng như bạn nghĩ. Những đồ uống sử dụng hàng ngày cũng dễ dàng tác động đến sức khỏe của thận. Ảnh: Face Oman. Lượng đường trong soda là nguyên nhân. Theo một nghiên cứu năm 2015 trên Wiley Online Library, trong số 2.382 người tham gia, những người uống hơn 4 cốc soda có đường mỗi tuần có nguy cơ phát triển bệnh thận mạn tính cao gấp đôi so với những người uống nửa phần soda hoặc ít hơn mỗi tuần.

Hàm lượng đường trong máu cao có thể làm hỏng các mạch máu chịu trách nhiệm cung cấp máu đến thận, mất kiểm soát lượng đường trong máu, tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Vì vậy, người đang mắc bệnh tiểu đường hoặc bệnh thận cần hạn chế uống nước soda. Những người có tiền sử gia đình từng mắc bệnh cũng cần theo dõi chặt chẽ lượng đường tiêu thụ và lượng đường trong máu. Một thành phần khác đường cũng được tìm thấy trong soda (nhất là cola) là axit photphoric. Nghiên cứu chỉ ra thành phần này ảnh hưởng đến đường tiết niệu, thúc đẩy hình thành sỏi thận, tăng nguy cơ phát triển bệnh thận mạn tính. Các khuyến cáo hiện tại đều nêu rõ người bị sỏi thận hoặc bệnh thận nên tránh cola. Ngay cả ở những người không mắc bệnh hoặc sỏi thận, uống trên 2 cốc cola mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh về thận. Ngoài ra, các chất tạo ngọt nhân tạo hoặc các chất thay thế đường khác có trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống trên thị trường với nhãn "không đường" và "ăn kiêng" cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Theo một nghiên cứu năm 2011, uống nhiều hơn 2 phần soda chứa chất tạo ngọt nhân tạo mỗi ngày có liên quan đến tỷ lệ suy giảm chức năng thận ở phụ nữ tăng gấp 2 lần. Hiện tại, các nhà khoa học chưa xác định được chất ngọt nhân tạo aspartame hay saccharin có liên quan đến bệnh thận. Vì vậy, bạn nên thận trọng khi sử dụng tất cả loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng để bảo vệ sức khỏe.