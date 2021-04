Loài cây nào có thể sống hơn 2.000 năm?

Câu 3: Đặc điểm của loài cây baobab? Kích thước lớn

Giữ nước tốt

Rụng lá vào mùa khô

Cả 3 đặc điểm trên Baobab là loài cây có kích thước lớn, chiều cao 5-30 m, đường kính gốc cây 7-11 m, chu vi gốc cây có thể lên tới 50 m. Đây là loài cây có khả năng giữ nước rất tốt nhờ bên trong thân cây to phình ra. Cây Baobab có thể lưu trữ 120.000 lít nước để đảm bảo tồn tại trong các điều kiện khô cằn cao. Là của cây này sớm rụng, thường trong mùa khô. Do đặc điểm thân to, ruột rỗng, gốc câu Baobab còn được sử dụng làm nhà ở.