Loài cây hình nụ hôn ở châu Mỹ

Chúng có thể được tìm thấy trong các khu rừng mưa ở các nước Nam Mỹ và Trung Mỹ như Ecuador, Costa Rica, Panama và Columbia vì điều kiện khí hậu thuận lợi. Thật không may, loài cây này đang bị đe dọa do nạn phá rừng và sự phổ biến của chúng đối với những người sưu tập thực vật. Thậm chí, việc tìm hạt giống trên mạng để trồng rất khó khăn. Ảnh: When on Earth.