Loại cà phê phổ biến nhất ở nơi cả nước uống 146 tỷ cốc/năm

Cà phê đá, cà phê ủ lạnh và cà phê viên nén được xếp hạng cao nhất đối với những người uống cà phê ở Mỹ.

Cà phê là thức uống được tiêu thụ nhiều thứ hai ở Mỹ, chỉ sau nước. Ảnh: Mola.

Theo Joe's Garage Coffee, người Mỹ uống 146 tỷ cốc cà phê mỗi năm. Một người Mỹ tiêu thụ khoảng 3 tách cà phê mỗi ngày. Họ lựa chọn nhiều loại cà phê để thưởng thức, từ đen, đậm đến ngọt.

Thực tế, thương hiệu đồ gia dụng và gốm sứ Denby gần đây đặt ra câu hỏi về loại cà phê nào phổ biến nhất ở mỗi bang tại Mỹ. Denby xếp hạng dựa trên dữ liệu của Google Trends về lượt tìm kiếm trên Internet trong 5 năm từ 2017 đến 2022.

Các tìm kiếm về “cà phê” nói chung phổ biến nhất ở Hawaii, một trong những bang chỉ trồng cà phê (dù người dân bang này ưa chuộng cà phê hòa tan). Theo sát phía sau Hawaii là Montana và Oregon.

Loại cà phê phổ biến nhất theo tiểu bang

Những người uống cà phê trên khắp nước Mỹ rất thích cà phê đá. Cà phê đá được tìm kiếm nhiều nhất trong tổng số 28 tiểu bang, trong khi 8 tiểu bang bao gồm Oregon, Washington, Arizona, Nevada, Colorado và Alaska ưa chuộng cold brew (cà phê ủ lạnh).

Theo Taste of Home, 7 tiểu bang ưa chuộng cà phê decaf, bao gồm California, New York, Michigan, Maryland, New Mexico, Virginia và New Hampshire. Trong khi đó, các bang miền núi Montana, Idaho, Wyoming và Utah ưa chuộng cà phê đen nguyên chất. Minnesota dường như là một ngoại lệ hoàn toàn, với latte là phổ biến nhất.

Cà phê đá được tìm kiếm nhiều nhất trong tổng số 28 tiểu bang của Mỹ. Ảnh: Realfood.

Phương pháp pha cà phê phổ biến nhất theo tiểu bang

Hầu hết tiểu bang ở Mỹ đồng ý về phương pháp pha cà phê phổ biến là brewing coffee. Gần 80% người Mỹ sử dụng máy pha cà phê để pha tách cà phê yêu thích của họ.

Trong tất cả phương pháp pha cà phê, tìm kiếm "cà phê viên nén" phổ biến nhất ở 40 tiểu bang.

Trong khi đó, cà phê phin pha chậm được ưa chuộng thứ hai, đặc biệt phổ biến ở các bang New England như Maine và Vermont, Washington và Utah.

Theo Joe's Garage Coffee, mỗi ngày, công dân Mỹ tiêu thụ tổng cộng 400 triệu tách cà phê. Ảnh: Healthline.

Bình pha cà phê kiểu Pháp là phương pháp yêu thích của Colorado, Oregon và Alaska. Còn espresso (phương pháp rang và pha chế cà phê có nguồn gốc từ Italy) phổ biến nhất ở bang Washington, quê hương của Starbucks.

Có những ngoại lệ tại một số tiểu bang ở Mỹ. Phương pháp pha cà phê với ấm Moka không phổ biến trên khắp đất nước, ngoại trừ ở Wisconsin.

Tương tự, phương pháp cowboy coffee – hạt cà phê được ủ thẳng trong nước sôi - không được ưa chuộng ở mọi bang, ngoại trừ Wyoming.

Nơi duy nhất mà cà phê pha được làm bằng cách đổ nước nóng lên hạt cà phê đã xay, được xếp hạng cao nhất ở Maryland.