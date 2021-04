Loài cá ở Quảng Nam biết bay trên mặt nước

Câu 4. Tỉnh Quảng Nam hiện có mấy thành phố trực thuộc? 2

3

4

5 Tỉnh Quảng Nam hiện có 2 thành phố trực thuộc tỉnh là thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội. Trong đó, thành phố Tam Kỳ chính là trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa của tỉnh, còn Hội An chính là địa điểm du lịch thu hút bậc nhất của Quảng Nam. Nằm trong lòng thành phố Hội An, phố cổ Hội An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999. Đây là địa điểm du lịch, thu hút đông đảo du khách, nhiều người muốn đến đầu tiên khi tới Quảng Nam. Ảnh: Thanh Đức.