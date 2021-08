Loài cá mọc 30.000 chiếc răng trong suốt cuộc đời

6. Những chiếc lỗ li ti trên mõm của cá mập trắng lớn được dùng để làm gì? Hít thở

Nhận biết tín hiệu từ con mồi

Cả hai đáp án trên đều đúng Những chiếc lỗ li ti trên mõm của cá mập trắng lớn được gọi là Ampullae of Lorenzini, được dùng để nhận biết tín hiệu điện siêu nhỏ phát ra từ cơ bắp của các động vật khác. Ampullae of Lorenzini chủ yếu được tìm thấy ở lớp cá sụn. Ngoài ra, cơ quan thụ cảm, hay còn gọi là "đường bên", cũng giúp cá mập trắng lớn thu thập thông tin và các biến đổi trong nước. Qua đó, chúng có thể phát hiện cử động của con mồi cách xa 250 m. Ảnh: The Conversation.