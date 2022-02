Loài cá có bộ não lớn nhất hành tinh

Loài cá này còn được mệnh danh là? Động vật săn mồi lớn nhất thế giới

Động vật dài nhất thế giới

Động vật có đuôi lớn nhất thế giới Cá nhà táng là loại cá voi có răng lớn nhất trên thế giới. Với cá đực, răng của chúng có thể dài 13-16 m, nặng 35-50 tấn. Theo What If, cá nhà táng có 40-50 chiếc răng sắc nhọn với mỗi răng dài khoảng 20 cm. Do đó, chúng được mệnh danh là động vật săn mồi lớn nhất hành tinh.