Loài cá biết leo cây ở khu du lịch Cần Giờ

Câu 3: Hòn đảo thơ mộng ở Cần Giờ thu hút khách du lịch? Thạnh An

Cồn Cỏ

Phú Quý

Đảo Ngọc Thạnh An là hòn đảo nổi tiếng nhất ở Cần Giờ, cách trung tâm thành phố 70 km về phía Đông. Không chỉ là địa điểm du lịch, thưởng thức hải sản ngon, Thạnh An còn là địa điểm sống ảo được nhiều bạn trẻ yêu thích. Đến Thạnh An, bạn có thể khám phá cuộc sống của người dân trên đảo, chụp ảnh với cánh rừng ngập mặn... Ảnh: Phạm Ngôn.