Loại bỏ nang gan khổng lồ trong cơ thể nữ bệnh nhân

Bệnh nhân 86 tuổi được người già đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) sau khi liên tục xuất hiện hiện tượng đau bụng hạ sườn phải.

Bác sĩ chọc hút dịch nang gan từ cơ thể bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Qua thăm khám kết hợp kết quả chụp CT, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối nang gan rất lớn, đường kính 30 cm và chỉ định bệnh nhân phẫu thuật cắt khối nang gan.

Trong quá trình phẫu thuật, các y bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp và khoa Gây mê hồi sức đã đo được lượng dịch trong nang gan chọc hút ra ngoài khoảng 2,8 lít.

Sau phẫu thuật, người bệnh đã ổn định và đang được chăm sóc hậu phẫu tại khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện.

Nang gan là một khoang trống có chứa dịch, máu hoặc không chứa gì, nằm trong gan. Nang gan rất hiếm gặp nhưng gặp nhiều ở nữ giới. Nang gan có kích thước thay đổi từ vài milimét đến 15 cm, một người có thể có một hay nhiều nang.

Nguyên nhân gây nên nang gan có thể do bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng sán lá, vi khuẩn lao (nang lao), do nguyên nhân di truyền, bẩm sinh hoặc có thể do ung thư ở cơ quan khác di căn đến gan.

Phần lớn nang gan là lành tính và không có bất cứ một dấu hiệu nào của bệnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bệnh nhân có thể có biểu hiện đau tức vùng thượng vị, vùng hạ sườn phải, đau ở vùng gan, chướng bụng, kém ăn, buồn nôn, nôn, hô hấp khó khăn…

Người bệnh cần phát hiện sớm để điều trị kịp thời, nhất là đối với các trường hợp nang ký sinh trùng và nang ung thư.

Theo đó, nếu người bệnh không được điều trị kịp thời, nang sẽ gây chèn ép gan, suy gan. Hơn nữa, bề mặt nang gan rất mỏng, có nguy cơ vỡ tràn dịch ra ổ bụng gây nhiễm trùng, mất máu cấp, đe dọa tính mạng.