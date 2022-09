Lộ tổng kho bóng cười từ vụ bay lắc

Liên quan đến vụ phát hiện 8 thanh niên bay lắc trong căn hộ chung cư, Đội CSĐT TP Hà Nội về ma túy, Công an quận Nam Từ Liêm lật tẩy đường dây chuyên cung cấp bóng cười.

Vào khoảng 20h ngày 5/9, tiếp nhận tin báo người dân, Đội CSĐT TP về ma túy Công an quận (CAQ) Nam Từ Liêm và Công an phường (CAP) Mỹ Đình 2 tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ chung cư trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 8 nam nữ thanh niên đang mở nhạc mạnh có biểu hiện phê ma túy. Qua test nhanh, cả 8 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận căn hộ chung cư là của Đoàn Anh Sơn (SN 1995) trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Thái Bình.

Nhóm đối tượng chuyên ship "bóng cười" thuê cho người có biệt danh "Chồn".

Tối 4/9, nhóm bạn 6 người tụ tập đến nhà Đoàn Anh Sơn tại căn hộ chung cư trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 để ăn uống. Sau đó cả nhóm thống nhất đặt mua “bóng cười” và ma túy cùng sử dụng. Các đối tượng đã chi 20 triệu đồng để mua ma túy và “bóng cười”.

Khi lực lượng công an đang bảo vệ hiện trường, phát hiện Lâm Văn C. và bạn gái, trú tại Hưng Yên, đang vận chuyển 3 bình khí nén vào thang máy chung cư, đã tiến hành kiểm tra. Đấu tranh làm rõ, C thừa nhận là người chuyên đi ship “bóng cười”.

Mở rộng điều tra về hành vi “mua bán bóng cười” của nhóm Đoàn Anh Sơn, Cơ quan điều tra xác định Lâm Văn C. là người chuyên nhận “ship bóng cười” theo đơn qua mạng xã hội Telegram của người có biệt danh “Chồn” và thường nhận hàng tại “kho bóng cười” ở khu vực Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã tiến hành dẫn giải C. xác định vị trí “kho bóng cười” và phối hợp cùng Công an xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội để tiến hành kiểm tra.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 4 bình khí nén cao 1,2 m loại 20 kg khí, 73 bình khí nén cao 60 cm loại 5 kg khí, cân điện tử cỡ lớn cùng dụng cụ san chiết và 900 vỏ “bóng cười”.

Thời điểm kiểm tra kho “bóng cười”, Cơ quan công an phát hiện 4 người ở tại kho "bóng cười". Cả 4 người đều khai nhận làm việc bán "bóng cười" cho Trần Q.A. trú tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Quốc Anh có biệt danh “Chồn” và cũng chính là người thuê nhà cho nhóm đối tượng để ở tại kho bóng cười.

Lâm Văn C. khai nhận, Q.A. lập nhóm Telegram và đưa thông tin về đơn hàng “bóng cười” lên đó. Ai thấy có đơn sẽ đi ship hàng. Mỗi bình “bóng cười” Q.A. trả công 50.000 đồng, ship 2 bình được trả công 100.000 đồng. Trung bình mỗi ngày, mỗi đối tượng trong nhóm ship 6-10 đơn hàng.

Vụ việc đang được CAQ Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ.