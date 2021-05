Lộ thông số kỹ thuật Nissan Navara 2021 tại Việt Nam

Thông số kỹ thuật của Nissan Navara đời 2021 bị rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy xe có 4 phiên bản, trang bị động cơ diesel 2.5L.

Hình ảnh bảng thông số kỹ thuật của Nissan Navara 2021 tại Việt Nam đã rò rỉ trên mạng xã hội. Theo đó, xe có 4 phiên bản gồm 2.5L 4x2 AT VE, 2.5L 4x2 AT VL, 2.5L 4x4 AT VL và cao cấp nhất là 2.5L 4x4 AT PRO4X. Rất có thể, phiên bản mới của dòng bán tải này sẽ sớm được giới thiệu tại Việt Nam.

Bảng thông số kỹ thuật Nissan Navara 2021 tại Việt Nam bị rò rỉ. Ảnh: H.L.

Nissan Navara 2021 được làm mới ngoại hình với lưới tản nhiệt kích cỡ lớn hơn, đèn pha có dải DRL và họa tiết mới, nắp ca-pô cao và cản trước hầm hố hơn. Đuôi xe cũng được tái thiết kế với thùng cao hơn, đi kèm cửa thùng, đèn hậu và cản sau tạo hình mới.

Nội thất của Nissan Navara 2021 không khác biệt nhiều đời xe cũ, ngoại trừ một số nâng cấp như hệ thống thông tin giải trí mới với màn hình kích cỡ 7 hoặc 8 inch, bổ sung cổng USB và khả năng cách âm tốt hơn.

Nissan Navara 2021 tại Việt Nam dùng động cơ diesel 2.5L hút khí tự nhiên giống với bản tại Malaysia.

Theo bảng thông số được hé lộ, Nissan Navara 2021 tại Việt Nam được trang bị động cơ mã YD25 DDTi giống với thị trường Malaysia, đây là động cơ diesel 2.5L hút khí tự nhiên, công suất 187,4 mã lực tại 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn 450 Nm tại 2.000 vòng/phút.

Cả 4 phiên bản của Nissan Navara 2021 đều dùng hộp số tự động 7 cấp, hệ dẫn động 2 bánh hoặc 4 bánh. Trong khi tại Thái Lan, Navara 2021 được trang bị động cơ YS23 diesel 2.3L tăng áp kép và có bản số sàn.

Những trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Nissan Navara 2021 gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, tự động khóa cửa theo tốc độ, ABS, EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA và ESC, 6 túi khí.

Các phiên bản 2 cầu có hệ thống hỗ trợ xuống dốc, camera lùi, cảm biến lùi, camera 360 kết hợp chế độ kiểm soát offroad, nhận diện vật thể di chuyển khi lùi.

Khả năng cao Nissan Navara 2021 sẽ ra mắt tại Việt Nam trong năm nay.

Nissan Navara 2021 lần đầu ra mắt thế giới vào tháng 11/2020. Tại khu vực Đông Nam Á, xe đã được trình làng tại Thái Lan và Malaysia. Nhiều khả năng Việt Nam là thị trường thứ 3 cho ra mắt mẫu bán tải này.