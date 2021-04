Lo thiếu nước dịp lễ 30/4, Đà Nẵng yêu cầu thủy điện tăng lượng xả

Sở TNMT Đà Nẵng đề nghị các nhà máy thủy điện ở lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn xả nước đúng quy định, đảm bảo cấp nước an toàn dịp lễ 30/4-1/5.

Ngày 27/4, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường (TNMT) TP Đà Nẵng, cho biết tình hình xâm nhập mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ đang phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, dịp lễ 30/4-1/5, địa phương dự kiến đón trên 160.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng nên nhu cầu dùng nước ở Đà Nẵng sẽ tăng cao.

Do đó, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đề nghị đơn vị quản lý vận hành các hồ chứa A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5 và Sông Bung 6... thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa theo quyết định của Thủ tướng.

Cụ thể, hồ A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 4A và Sông Bung 5 phải vận hành xả nước về hạ du để bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập theo quy định, thời gian xả nước liên tục 12 giờ mỗi ngày.

Sở Tài Nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đề nghị các nhà máy thủy điện ở lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vận hành xả nước đúng quy định. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Các đơn vị xả nước trước 9h, kết thúc khoảng 21h và phải bảo đảm tổng lưu lượng xả xuống hạ du theo quy định.

Trong trường hợp mực nước hồ Sông Bung 5 đạt 60 m mà lưu lượng đến hồ vẫn tăng thì đơn vị quản lý được phép điều chỉnh tăng lưu lượng xả hoặc thời gian xả cho phù hợp để duy trì mực nước hồ không vượt quá 60 m.

Sở TNMT Đà Nẵng lưu ý đơn vị vận hành các nhà máy thủy điện tránh tăng lưu lượng xả nước đột biến về hạ du do vận hành sai quy trình. Bởi việc tăng lưu lượng xả nước đột biến sẽ gây mất an toàn đối với đập tạm tại ngã ba sông Quảng Huế, làm hạ thấp mực nước tại đập dâng An Trạch.

Khi độ mặn tại Cầu Đỏ vượt ngưỡng 1.000 mg/lít và việc hạ thấp mực nước tại đập dâng An Trạch dẫn đến không đủ cung cấp nước cho nhà máy nước Cầu Đỏ sẽ gây thiếu nước ở Đà Nẵng.