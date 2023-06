Lộ thêm bằng chứng hẹn hò của Chung Hân Đồng và bạn gái

Người đẹp Hong Kong đang dính tin đồn hẹn hò đồng giới với Hoàng Phủ Thánh Hoa. Trước nghi vấn tình ái, Chung Hân Đồng giữ im lặng.

Ngày 24/6, QQ đưa tin những bằng chứng về mối quan hệ "thân thiết" giữa Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa tiếp tục được tìm ra.

Cả hai bị nghi vấn đang ở Phuket, Thái Lan nghỉ dưỡng. Họ check-in ở cùng địa điểm, chỉ khác ngày đăng. Không chỉ vậy, Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa còn được phát hiện cùng đeo một mẫu vòng tay 400.000 NDT ( 55.700 USD ) của thương hiệu Cartier.

Dưới phần bình luận trên trang cá nhân của ca sĩ Hong Kong, nhiều khán giả đặt câu hỏi Chung Hân Đồng có thật đang hẹn hò Hoàng Phủ Thánh Hoa. Tuy nhiên, nữ diễn viên không hồi đáp.

Truyền thông khui bằng chứng cho thấy Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa không phải bạn bè bình thường. Ảnh: QQ.

Trước đó, ngày 8/6, Chung Hân Đồng bị bắt gặp thân mật với Hoàng Phủ Thánh Hoa trên phố. Cô không tránh né, thoải mái để bạn cùng giới ôm eo, hôn má và âu yếm.

Trên thực tế, showbiz Hoa ngữ từng chứng kiến nhiều nghệ sĩ nữ sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân chuyển sang yêu đồng giới, điển hình nữ diễn viên Hong Kong Quan Cúc Anh.

Bạn gái tin đồn của Chung Hân Đồng là Hoàng Phủ Thánh Hoa - người nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc. Cô được mệnh danh là "Trần Quán Hy phiên bản nữ".

Hoàng Phủ Thánh Hoa có cuộc sống giàu sang, quan hệ rộng với nhiều sao nữ trong showbiz như Angelababy, Hồ Hạnh Nhi, Châu Vũ Đồng. Hoàng Phủ Thánh Hoa đã công khai bản thân là người đồng tính. Cô từng hẹn hò người mẫu Hứa Văn, Lý Khê Nhuế hay vướng tin đồn tình ái với Quách Bích Đình - hiện tại là vợ của sao võ thuật Hướng Tả.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hong Kong. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Chung Hân Đồng có lịch sử tình trường ồn ào. Cô từng trải qua 11 mối tình với các tài tử, thiếu gia nổi tiếng. Năm 2008, nữ ca sĩ lộ ảnh nhạy cảm với Trần Quán Hy. Scandal làm ảnh hưởng tới sự nghiệp và khiến đường tình duyên của Hân Đồng cũng trở nên trắc trở.

Cô từng kết hôn với bác sĩ Lại Hoằng Quốc vào tháng 12/2018. Sau ngày cưới, mối quan hệ của cả hai liên tục gặp trục trặc. Tháng 3/2020, họ quyết định chấm dứt quan hệ vợ chồng sau hơn 14 tháng chung sống. Trên truyền thông, Chung Hân Đồng thừa nhận cô không may mắn trong tình yêu.