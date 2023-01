Lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông vì xe điện

Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Mỹ tin rằng kích thước to cùng trọng lượng lớn của ôtô điện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ.

Kích thước bề thế của ôtô điện làm dấy lên quan ngại về tình trạng mất an toàn giao thông. Ảnh: Bloomberg. Mới đây, bà Jenifer Homendy – Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ – vừa bày tỏ mối quan ngại về trọng lượng và kích thước của ôtô điện sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường bộ. “Nguy cơ thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong sẽ dễ xảy ra với người tham gia giao thông do trọng lượng và kích thước, cũng như sức mạnh của các phương tiện giao thông đường bộ ngày một tăng, bao gồm cả ôtô điện”, bà Homendy cho biết trong một bài phát biểu tại Washington D.C. Để tích trữ nhiều năng lượng hơn cho ôtô điện, các nhà sản xuất ôtô đang chọn cách trang bị các bộ pin có kích thước lớn. Bà Jennifer Homendy lấy dòng xe điện Hummer của GMC làm ví dụ, khi trọng lượng bản thân của mẫu xe này đã vượt quá 4 tấn. “Trong đó, chỉ riêng bộ pin của GMC Hummer thuần điện đã nặng hơn 1,3 tấn, tương đương trọng lượng của một chiếc Honda Civic. Điều này có tác động đáng kể đến sự an toàn của toàn bộ người tham gia giao thông”, bà Jennifer Homendy quan ngại. Trang tin Bloomberg cho hay trọng lượng bản thân của chiếc bán tải chạy điện F-150 Lightning cũng chênh lệch 1,36 tấn so với phiên bản truyền thống. Các mẫu Ford Mustang Mach-E hay Volvo XC40 thuần điện cũng có khối lượng cao hơn khoảng 33% so với biến thể sử dụng động cơ đốt trong. Theo một báo cáo do JATO Dynamics thực hiện, trọng lượng trung bình của một chiếc ôtô thuần điện hoặc plug-in hybrid tại Đức cao hơn khoảng 32% so với các phiên bản chạy xăng. Ví dụ, mẫu Peugeot 208 thuần điện có trọng lượng bản thân khoảng 1.530 kg, trong khi phiên bản sử dụng động cơ xăng chỉ nặng 1.153 kg. Tương quan trọng lượng ôtô điện (bên phải) với ôtô sử dụng động cơ đốt trong (bên trái) tại các thị trường Mỹ và châu Âu. Ảnh: Motor1. Hiện, chính phủ Mỹ vẫn đang nỗ lực khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng ôtô điện thông qua nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau. Nổi bật trong số đó là khoản hỗ trợ thuế trị giá 7.500 USD cho khách hàng mua ôtô điện mới, vốn là một phần trong nội dung của Đạo luật giảm lạm phát trị giá 550 tỷ USD được ban hành hồi năm ngoái. Bà Jennifer Homendy khen ngợi những nỗ lực của chính phủ trong việc cắt giảm khí thải carbon. Tuy vậy, người đứng đầu Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ cũng không quên cảnh báo điều này có thể dẫn đến một số hậu quả không lường trước được, chẳng hạn gia tăng số ca tử vong trên đường do những vấn đề liên quan đến ôtô điện. “Không thể bỏ qua yếu tố an toàn, đặc biệt là khi đề cập đến các chính sách giao thông hay công nghệ mới”, Jennifer Homendy kết luận. Sách hay đọc trên xe Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Kia Sonet là SUV đô thị bán chạy nhất năm 2022 Kết thúc năm 2022, cuộc đua tại nhóm xe SUV cỡ A đã ngã ngũ khi Kia Sonet bán được 9.446 xe, trong khi doanh số của Toyota Raize chỉ đạt 6.900 xe sau 12 tháng. Mazda MX-30 e-Skyactiv - xe lai tiêu thụ 1 lít xăng cho 100 km Động cơ quay đóng vai trò tăng phạm vi di chuyển của Mazda MX-30 e-Skyactiv thay vì sản sinh công suất lớn.