Lỗ hổng trong phim thây ma học đường của Hàn Quốc

Nhờ kịch bản không mới nhưng giàu cảm xúc, “All of Us Are Dead” sở hữu lượng xem cao trên Netflix.

Dựa trên webtoon Now at Our School của Joo Dong Geun, loạt phim xoay quanh các học sinh của trường cấp ba Hyosan gồm: Cheong San (Yoon Chan Young), On Jo (Park Ji Hoo), Nam Ra (Cho Yi Hyun), Lee Soo Hyuk (Park Solomon), Yoo Gwi Nam (Yoo In Soo) và Lee Na Yeon (Lee Yoo Mi). Nhóm bạn trẻ phải vật lộn để sinh tồn, nhiều lần bị phản bội, sau khi một chủng virus biến nhiều học sinh thành loài thây ma khát máu và cô lập họ trong trường.

Không thể phủ nhận một phần thành tích top 1 Netflix của All of Us Are Dead là nhờ hiệu ứng Trò chơi con mực. Kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2021, Squid Game trở thành cơn sốt, chiếm vị trí số một trên Netflix của 70 quốc gia. Sau thành công của phim, các tác phẩm mang yếu tố kịch tính - rùng rợn khác của xứ kim chi luôn nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả toàn cầu.

Khắc họa sinh động về trường học và xã hội giữa đại dịch xác sống

Bối cảnh All of Us Are Dead gợi nhớ các phim kinh dị Hàn gần đây, cũng xoay quanh việc tuyến vai chính bị nhốt chung với quái vật ăn thịt người như Train to Busan, Sweet Home và Happiness. Trên Reddit, nhiều khán giả nhận xét phim giống tình tiết và tuyến nhân vật của manga Highschool of the Dead.

Kịch bản Trường học xác sống đả kích sâu cay góc tối của đời sống học đường . Theo cây viết Sara Merican của The Hollywood Reporter, All of Us Are Dead sở hữu sức hấp dẫn giống hai bộ phim lấy đề tài tương đồng là Riverdale và Euphoria. Phim khai thác sâu vấn nạn bạo lực học đường ở Hàn, từ việc buôn chuyện, đâm sau lưng, cho đến hành động quay clip khỏa thân để tống tình. Ngay lúc dịch xác sống bùng phát, những kẻ bắt nạt càng có các hành động điên rồ hơn để bảo toàn mạng sống. Trong khi đó, vài học sinh yếu thế lại xem đại dịch là "sự giải thoát".

Việc lồng ghép thông điệp "coming-of-age" - phổ biến trong phim học đường - giúp phim dễ tiếp cận khán giả trẻ.

Nhiều lần, máy quay tạm rời bối cảnh trường học nhằm đặc tả cuộc đấu tranh phức tạp trên đường phố, nơi con người phải ích kỷ để sống sót. All of Us Are Dead phác họa khung cảnh hỗn loạn của các cơ sở kiểm dịch của chính phủ, cũng như và nỗ lực chính quyền để thực hiện kế hoạch kiểm soát virus. Qua đó, người xem có được bức tranh toàn cảnh về những bất cập từ ghế nhà trường ra ngoài xã hội khi thảm họa diệt vong đã gần kề.

Phần hành động được đầu tư chỉn chu

Nhờ giữ cho camera luôn chuyển động, các đại cảnh tập trung đông diễn viên nhấn mạnh sự tàn khốc sau khi virus lây lan. Nhạc nền của Mowg duy trì nhịp điệu ly kỳ cho câu chuyện và tạo nên cảm giác ghê rợn, đẩy cảm xúc lên cao trào khi kết hợp cùng hình ảnh.

Các trường đoạn hành động trong All of Us Are Dead chủ yếu là cảnh truy đuổi, chạy trốn bầy thây ma. Theo Hancinema, đạo diễn Lee Jae Kyoo tăng tính thực tế khi huấn luyện dàn diễn viên học tư thế di chuyển như xác sống trong vòng sáu tháng. Anh cũng tập trung vào "nhiều loại âm thanh chi tiết" khi xây dựng hình ảnh của chúng. “Khán giả hãy vặn to âm lượng hơn bình thường, làm mờ đèn trong phòng để có trải nghiệm thú vị”, Lee Jae Kyoo chia sẻ.

Các phân cảnh nhân vật tìm cách để vượt qua nhiều gian phòng ngập zombie bằng mưu mẹo được thực hiện thông minh, khiến khán giả phải nín thở dõi theo. Phân đoạn Cheong San và Gwi Nam đối mặt với nhau trên đỉnh của ngăn xếp thư viện được dàn dựng ấn tượng để mang lại hiệu ứng giật gân là ví dụ điển hình.

Phim có nhiều đại cảnh khó, thể hiện được sự lành nghề của ê-kíp.

Nam chính Yoon Chan Young thủ vai Cheong San đã đem đến chiều sâu cảm xúc bằng màn trình diễn ấn tượng. Nam diễn viên sinh năm 2001 dùng ngôn ngữ hình thể lẫn lối diễn bằng ánh mắt khắc họa được cả khía cạnh đáng yêu, ấm áp ở nửa đầu tác phẩm. Dần dà, nhân vật của anh có thêm sự dũng cảm, bãn lĩnh khi chiến đấu vì bạn bè cho đến phút cuối cùng.

Các diễn viên còn lại đều đóng tròn vai. Từng nhân vật là một lát cắt nhỏ đáng nhớ, gắn kết với nhau chặt chẽ chỉ qua vài chi tiết miêu tả ngắn gọn.

Riêng Lee Yoo Mi là cái tên được đề cập đến khá nhiều trên các diễn đàn. Người hâm mộ hiện thán phục với kỹ năng diễn xuất biến hóa của cô. Trong Squid Game, hình tượng yếu đuối nhưng cao thượng Ji Yeong của làm người xem thương xót bao nhiêu thì sang Trường học xác sống, vai nữ sinh giàu có, ích kỉ Na Yeon lại đáng ghét bấy nhiêu.

Dù khá lôi cuốn, Trường học xác sống vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng. Lũ thây ma được khắc họa không quá đáng sợ. Chúng dễ dàng bị lừa bởi nhóm học sinh chẳng có kế hoạch bài bản. Ngoài ra, phim cố tình cài cắm các thông điệp quan trọng về chính trị - xã hội, nhưng loạt ý tưởng này dễ bị lu mờ trước các cảnh bạo lực dầy đặc suốt tác phẩm.

Chưa hết, một số đoạn hội thoại của những nhân vật rời xa với thuần phong mỹ tục phương Đông và có thể hơi cường điệu. Các phân cảnh khắc họa tính cách, tâm lý vai diễn còn nhiều điểm khiên cưỡng, nặng tính sắp đặt.